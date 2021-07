Regardez Floor Jansen interpréter les classiques de Nightwish lors du premier concert solo de l’ère pandémique

SOUHAITE NUIT chanteur étage Jansen a joué son premier concert solo de l’ère de la pandémie le jeudi 15 juillet dernier au Het Zomertheater à ‘s-Hertogenbosch, aux Pays-Bas. Des séquences vidéo filmées par des fans du spectacle peuvent être vues ci-dessous.

La setlist était la suivante :

01. jamais rêver (chanson NIGHTWISH)



02. Euphorie (Couverture de Lorena)



03. Tempête dans un verre (chanson VERS LE NORD)



04. Némo (chanson NIGHTWISH)



05. Maman (couverture de Samantha Steenwijk)



06. Douce malédiction (chanson REVAMP) (avec Henk Poort)



07. Jeu dangereux (reprise “Jekyll & Hyde”) (avec Henk Poort)



08. Fais face à tes démons (Chanson APRÈS POUR TOUJOURS)



09. Gagnant (Couverture de Tim Akkerman)

Ensemble 2:

01. Lent, Amour, Lent (chanson NIGHTWISH)



02. Peu profond (couverture de Lady Gaga et Bradley Cooper)



03. Fort (Chanson APRÈS POUR TOUJOURS)



04. Élan (chanson NIGHTWISH)



05. Dynamisez-moi (Chanson APRÈS POUR TOUJOURS)



06. Laisser aller (couverture “La Reine des Neiges”)



07. Bride Passion (chanson VERS LE NORD)



08. Nos décennies au soleil (chanson NIGHTWISH)



09. Loup et chien (chanson REVAMP)



dix. Le fantôme de l’Opéra (couverture d’Andrew Lloyd Webber) (avec Henk Poort)

Après le concert, Étage a tweeté: “Hier était incroyable! J’ai pu à nouveau laisser mon côté loup sortir et me produire à nouveau en direct. @henkpoort a également botté le cul comme d’habitude.”

Elle a ajouté plus tard: “Mon premier spectacle en direct avec une foule depuis covid-19 est maintenant terminé. Oh comme j’ai raté ça!”

Jansen a fait ses débuts en direct en tant que frontwoman de SOUHAITE NUIT le 1er octobre 2012 au Showbox Sodo à Seattle, Washington suite au départ brutal du chanteur du groupe depuis cinq ans, Anette Olzon.

Jansen a officiellement rejoint SOUHAITE NUIT en 2013 et a fait ses débuts d’enregistrement avec le groupe en 2015 “Les formes infinies les plus belles” album.

SOUHAITE NUITle neuvième album studio de , “Humain. :II: Nature.” , est sorti en avril 2020 via Explosion nucléaire. L’effort est un double album contenant neuf titres sur le CD principal et un long titre, divisé en huit chapitres sur le CD 2.



Plus que quelques heures avant d’être sur scène devant des gens pour la première fois depuis plus d’un an ! ?❤️ Rendez-vous là-bas ! Et pour les personnes qui ne pourront pas venir, j’ai deux surprises demain ! ? pic.twitter.com/JiN0EA6b2t – Floor Jansen (@FloorJansen_) 15 juillet 2021

Hier était incroyable ! ? J’ai pu à nouveau laisser sortir mon côté loup et me produire à nouveau en direct. @henkpoort a également botté le cul comme d’habitude. Comme promis, sur Spotify vous pouvez écouter une playlist avec tous les morceaux de la setlist



?? https://t.co/nm5wXowSGe pic.twitter.com/Pkw9AnUIk5 – Floor Jansen (@FloorJansen_) 16 juillet 2021

Mon premier live avec une foule depuis covid-19 est maintenant terminé ❤️ oh comme ça m’a manqué ! ? @BeckflashAndrea pic.twitter.com/MsHV1f0FYj – Floor Jansen (@FloorJansen_) 17 juillet 2021

