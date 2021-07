Regardez Fozzy débute la toute nouvelle chanson ‘The Vulture Club’ au concert de l’Iowa

FOZZY a lancé une toute nouvelle chanson, “Le club des vautours”, lors de son concert mercredi soir (14 juillet) à Wildwood à Iowa City, Iowa. Le groupe a également interprété son dernier single, “Sain”, vivre pour la première fois. Des séquences vidéo filmées par des fans des deux pistes peuvent être vues ci-dessous.

En mai, FOZZY a sorti une vidéo époustouflante pour sa première nouvelle chanson en deux ans, “Sain”, qui a atteint un million de vues au cours de ses deux premières semaines. Cette vidéo unique en son genre a été tournée sur les plus longues montagnes russes en bois de la planète aujourd’hui. Obtenez une vue de première main de la folie alors que le groupe défie littéralement la gravité, en atteignant des vitesses de pointe de 70 mph et des chutes terrifiantes de 154 pieds, basculant sur la nouvelle piste écrasante à chaque piste du chemin !! C’est un manège à sensations fortes et à couper le souffle qui représente à la fois la puissance et la physicalité de FOZZYla musique de , ainsi que la nature grandiloquente et l’attitude “qui s’en fout” de leur spectacle en direct.

En février dernier, FOZZY chanteur Chris Jericho dit à Detroit WRIF station de radio que le groupe fait suite à 2017 “Judas” l’album “poursuivrait sur l’élan qui [the] ‘Judas’ [title track] a commencé pour nous il y a trois ans.”

L’été dernier, Chris a dévoilé que FOZZYLe prochain LP contiendra 12 chansons, dont une reprise.

En mai 2020, Jéricho a dit à l’Australie Triple M station de radio qui FOZZY a “tant de bonnes chansons” écrites pour le nouveau LP que “ça va être difficile de choisir les singles”.

Guitariste Quartier riche et producteur Johnny Andrews a de nouveau fait “la part du lion” de l’écriture de chansons pour le nouveau LP, qui a été enregistré principalement à Atlanta, en Géorgie.

Sortie en août 2019, “Nulle part où courir” a été FOZZYle troisième single de se classer dans le Top 10 à la radio rock, après “Judas” et “Sans douleur”.

En plus de produire “Judas”, Andrews précédemment co-écrit FOZZY‘s “Les lumières s’éteignent” piste en 2014. Il a également écrit des chansons avec des goûts de TOUT CE QUI RESTE, PROLONGATION DE TROIS JOURS et TEMPÊTE D’HALALE.

En novembre, FOZZY est apparu dans son premier événement mondial de diffusion en direct des Madison Studios à Atlanta, en Géorgie.

FOZZY est Chris Jericho (voix), Quartier riche (guitares, voix), Frank Fontsère (tambours), Billy Grey (guitares) et PJ Farley (basse).



