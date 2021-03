Ryan Garcia n’avait auparavant jamais rencontré son match pour son défi fou de tir corporel – puis il a rencontré le prétendant au titre des poids lourds de l’UFC, Francis Ngannou.

« The Predator » est l’un des combattants les plus terrifiants de la planète et espère arracher la ceinture de Stipe Miocic à l’UFC 260 ce week-end.

Ngannou a en fait ri pendant que Ryan Garcia déchargeait pendant le « Body Shot Challenge »

Debout à 6 pieds 6 pouces et atteignant régulièrement la balance à environ 260 livres, le Camerounais semble prêt à assumer le titre de « Baddest Man on the Planet » et est devenu un phénomène depuis ses débuts à l’UFC en 2015.

Sa génétique exceptionnelle et sa puissance bizarre sont similaires à celles de la superstar de la boxe Garcia, qui est dotée d’une vitesse incroyable et de la belle apparence d’une superstar sportive.

Peu de temps après sa victoire par élimination directe au premier tour contre Jairzinho Rozenstruik à l’UFC 249 l’année dernière, Ngannou et Garcia se sont liés pour le célèbre « Body Shot Challenge » de l’Américain qui voit « The Flash » décharger une série de crochets gauches sur le corps de participants volontaires alors qu’ils sont vêtus d’une combinaison corporelle.

Ngannou a peut-être été le premier concurrent à non seulement résister à l’assaut, mais aussi à peine tressaillir alors que Garcia continuait de régner sur les coups de poing et que le prétendant léger était certainement impressionné.

Ngannou portait une caméra frontale et il était incapable de capturer l’incroyable vitesse des coups de poing de Garcia

«J’ai vu son combat et j’étais comme ‘ce mec est la personne la plus folle du monde’», a-t-il déclaré à Ariel Helwani en juillet de l’année dernière.

«Comme, il est juste venu et a assommé ce mec. C’était méchant.

«Et ce gars parlait aussi d’un gros match, l’autre gars. Il m’a dit: « Il ne va pas me battre ». Peu importe.

«Quand j’ai rencontré Francis, j’étais comme si ce mec était comme Superman. Ce mec est énorme.

Ngannou est sans aucun doute l’un des combattants les plus effrayants au monde UFC poids plume Dan Ige est le dernier combattant à tester la force du corps du poids lourd Francis Ngannou alors qu’il délivre des crochets gauches

Les humbles origines de Ngannou, de sa maison à Batie, aux rues de Paris puis aux lumières vives de l’UFC, sont vraiment inspirantes.

Avant de faire ses débuts en MMA en 2013, le joueur de 34 ans voulait en fait devenir boxeur et imiter son héros, Mike Tyson.

Lorsqu’on lui a demandé si Ngannou avait ce qu’il fallait pour entrer dans le cercle carré, Garcia n’avait aucun doute et a même comparé l’artiste KO à l’ancien champion des poids lourds WBC Deontay Wilder.

«Je pense qu’il a ce pouvoir insensé dans sa main», a-t-il ajouté. «Il est un peu comme Deontay Wilder.

Fury a traité le gros coup de poing Deontay Wilder en 2020

«Vous n’avez pas à vous soucier de la technique parce que vous frappez si fort. C’est ce que j’ai vu en lui.

«Je pense qu’il est plus habile. Deontay Wilder devient parfois fou.