Regardez Frank Bello d’Anthrax jouer “The Number Of The Beast” d’Iron Maiden en utilisant la signature Steve Harris Bass

ANTHRAX bassiste Franck Bello a mis en ligne une vidéo de lui jouant avec le classique IRON MAIDEN chanson “Le nombre de la bête”, la chanson titre de l’album de 1982 du légendaire groupe de heavy metal britannique, utilisant sa signature Steve Harris Fender Précision basse.

Dans le clip, que l’on peut voir ci-dessous, Bello dit : “Aujourd’hui, je me suis réveillé dans un IRON MAIDEN humeur, ce qui signifie que j’ai envie de brouiller certains JEUNE FILLE. Je suis donc allé dans mon stockage et j’ai ramassé une basse spécifique pour m’inspirer à le faire. Alors j’ai ramassé ce bébé. Vous savez probablement ce que c’est maintenant ; nous tous IRON MAIDEN les fans le font. C’est ma signature Steve Harris Fender Précision basse.

“Mais ce qui est encore plus spécial pour moi avec cette basse, c’est que lorsque nous étions en tournée avec IRON MAIDEN – ANTHRAX et IRON MAIDEN; l’une de nos nombreuses tournées que nous avons faites ensemble – j’ai demandé à mon, je suis honoré de dire qu’il est mon ami, Steve Harris signer ceci, et il l’a fait, ce qui le rend encore plus spécial pour moi.

“Alors, j’adore cette basse. C’est l’une de mes préférées. Elle sonne bien, joue bien et se sent bien.

“Alors ce que je ferais [is] Je descendais dans mon sous-sol et je me contentais de jammer jusqu’à ce que les voisins se plaignent – ​​très fort. Donc je pense que je vais le faire maintenant.”

Belloles mémoires, « Pères, frères et fils : survivre à l’angoisse, à l’abandon et à la fièvre charbonneuse », est dû le 12 octobre via Oiseau rare. L’avant-propos a été rédigé par EMBRASSER bassiste/chanteur Gène Simmons.

Bello, un membre de ANTHRAX depuis 1984, a vendu plus de dix millions d’albums, a parcouru le monde plus de fois qu’il ne veut en compter et a captivé le public des plus grandes scènes du monde. Ses mémoires tant attendues seraient une lecture captivante même si ses pages ne contenaient que des histoires sur sa vie de musicien d’enregistrement et de tournée. Bien que ces histoires soient effectivement incluses – et vous épateront – Bello se concentre également sur des sujets plus profonds dans “Pères, frères et fils”. Une fois que vous aurez entendu l’histoire de sa vie, vous comprendrez pourquoi.

Né dans une famille de cinq, Franc a grandi dans des circonstances difficiles. Son père a abandonné sa femme et ses enfants, et Francsa mère remua ciel et terre pour les nourrir et les éduquer. Laissé sans modèle masculin, Franc a trouvé l’inspiration chez les bassistes de heavy metal, en suivant leur exemple et en se forgeant une carrière avec ANTHRAX dès son adolescence – d’abord en tant que roadie, puis en tant que bassiste du groupe.

La célébrité internationale est arrivée Francau milieu des années 80, alors qu’il était encore au début de la vingtaine, mais une tragédie a frappé en 1996 lorsque son frère Antoine a été assassiné à New York. Bien que l’affaire ait été jugée, le tueur présumé a été libéré sans inculpation après qu’un témoin, intimidé par des éléments violents, ait retiré son témoignage.

Deux décennies plus tard, Franc est lui-même père d’un jeune fils. Comme beaucoup d’hommes qui ont grandi sans les conseils d’un père, il se pose des questions importantes sur le sens de la paternité et sur la façon de bien faire le travail. C’est la sagesse qui “Pères, frères et fils” propose aux lecteurs.

Malgré le caractère émotif de ces sujets, “Pères, frères et fils” est une lecture drôle et divertissante. Un homme avec un sens aigu de l’humour et la perspective de savoir à quel point son histoire a été surréaliste, Franc ne prêche pas ou ne cherche pas la sympathie dans son livre. Au lieu de cela, il transmet simplement la sagesse acquise au cours d’une vie de turbulences, rendant hommage à ses proches d’une manière qui résonnera avec nous tous.

Pour pré-commander un exemplaire, rendez-vous à cet emplacement.