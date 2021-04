En décembre dernier, HBO a confirmé que House of the Dragon arriverait en 2022 avec une vidéo teaser. La vidéo a révélé un premier regard sur la préquelle, et bien qu’elle n’offrait pas de date exacte, maintenant que la production a officiellement commencé et que tout le monde prend les précautions nécessaires, une fenêtre de date de sortie plus précise pourrait être annoncée.