SE RUER légendes Geddy Lee et Alex Lifeson présenté LA HANCHE TRAGIQUE avec le Prix Humanitaire hier soir Prix ​​Juno, l’équivalent canadien du Grammy. Le groupe canadien populaire s’est séparé en 2018 après la mort du leader Gord Downie à 53 ans d’un cancer du cerveau. SE RUER le batteur Neil Peart également décédé de la même maladie.

Fils de la vie et Lee a remis le prix aux autres membres de LA HANCHE TRAGIQUE, Rob Baker, Paul Langlois, Johnny Fay, Gord Sinclair et Gordle frère de Patrick Downie. Langlois, boulanger, Sinclair et Fay a également rejoint un autre musicien canadien Feist pour une prestation de “C’est une belle vie si vous ne vous affaiblissez pas”, qui est apparu le LA HANCHEl’album de 2002 “Dans la lumière violette”.

Cette année Juno ont été présentés sur deux nuits, le vendredi 4 juin et le dimanche 6 juin. Les deux spectacles étaient des affaires virtuelles, le spectacle de dimanche comprenant huit représentations et six remises de prix.

Le 50e événement annuel a été diffusé dans tout le pays et a présenté des performances époustouflantes de certaines des stars de la musique les plus brillantes du pays et des apparitions des personnalités les plus reconnaissables du pays.



