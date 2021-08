Regardez Gene Simmons de Kiss célébrer son 72e anniversaire sur scène à Tolède

Gène Simmons a fêté son 72e anniversaire hier soir (mercredi 25 août) pendant EMBRASSER‘s concert au Huntington Center de Toledo, Ohio dans le cadre du groupe’s “Fin de la route” tour du monde.

Des séquences vidéo de la foule de Tolède, ainsi que Gène‘s EMBRASSER camarades de groupe, lui chantant joyeux anniversaire peut être vu ci-dessous.

EMBRASSER leader Paul Stanley a également souhaité Gène un joyeux anniversaire le Twitter. Paul a partagé une première photo du couple, et il a écrit dans un message d’accompagnement : ” JOYEUX ANNIVERSAIRE GENE ! Nous avons commencé en tant que partenaires mais toutes les années ont fait de nous des frères. Tu es un homme bon et un GRAND démon ! Dedans jusqu’à la fin. Paul“.

Plus tôt cette année, Stanley a parlé à la station de radio de St. Louis, Missouri KSHE 95 sur son partenariat continu avec Simmons – ceci malgré leur apparence de types de personnes extrêmement différents. Il a dit : « C’est mon frère. Sa famille est ma famille. Je pense à Shannon, sa femme, comme ma belle-sœur. Nous n’avons jamais été aussi proches que maintenant. Nous sommes venus de si loin et avons fait tant de grandes choses l’un pour l’autre, ce serait ingrat si nous étions quelque chose de moins. Nous sommes là pour nous encourager et nous envoyer des textos. Nous sommes plus que bons.”

En juillet 2020, Stanley admis à “En direct de Nerdville avec Joe Bonamassa” qu’il “n’aimait pas particulièrement” Simmons la première fois qu’ils se sont rencontrés. “Mais il y avait du pragmatisme en cause”, a-t-il déclaré. « Vous devez établir des priorités et déterminer ce qui est le plus important pour vous pour atteindre votre objectif. Et je le savais Gène et j’étais beaucoup plus fort ensemble que moi seul. Je ne suis pas vraiment sûr qu’il le sache, mais c’est devenu sans importance. C’était : ‘Comment puis-je arriver là où je veux aller ? Comment puis-je obtenir ce que je veux ?’ Et Gène y était indispensable. Et nous voici plus de 50 ans plus tard. C’est étonnant. Nous avons créé quelque chose qui semble nous survivre.”

En 2019, Stanley Raconté Doyen Delray‘s “Que l’on parle” podcast sa relation avec Gène n’a pas été affecté par la sortie de Stanleyles mémoires de 2014, “Face The Music: A Life Exposed”.

“Gènea toujours été très tolérant”, Paul mentionné. “Et nous nous sommes rapprochés de plus en plus au fil du temps, ce qui est tout simplement formidable. J’ai dit des choses dans le livre que je pensais être vraies, et je maintiendrais ce que j’ai dit. Mais cela ne nie pas cela dans le schéma de des choses, il a été un partenaire formidable, c’est un frère et il fait partie de la famille. Il y a certainement des choses dont j’ai parlé dans le livre qui ne sont plus vraies, mais elles l’étaient, pour moi, à un moment donné. Et ce livre était vraiment mon aperçu de ma vie. Et je n’ai vraiment rien dit pour blesser qui que ce soit, et je ne voulais jeter personne sous le bus. Il y avait quelques personnes qui marchaient sous le bus – je n’avais pas à les jeter . Je pense Gène a toujours respecté le fait que j’ai mon propre point de vue. Et, encore une fois, je ne pouvais pas être plus proche de lui que je ne le suis maintenant. Totalement. Je lui parle souvent.

“Ce serait fou et triste de traverser ce que nous avons fait ensemble et ce que nous avons accompli et d’avoir de la mauvaise volonté ou de l’animosité”, a-t-il poursuivi. « Si quoi que ce soit, nous nous regardons tous les deux et disions : « Wow ! » Dans ces moments de franchise, ou lorsque nous nous parlons simplement, ou que nous nous envoyons des SMS, il y a ces textes où c’est du genre “Wow ! Regardez ce que nous avons fait.” Donc, oui, quiconque pense le contraire se trompe lourdement.Sa famille est ma famille. Shannon, J’ai su Shannon probablement plus de 35 ans. [Gene‘s kids] pseudo et Sophie, je me sens comme leur oncle.

“Regardez, quand [my son] Évan est né, la première personne dans la pièce à le voir était Gène, ” Paul ajoutée. “Même lorsque les choses ont été difficiles ou qu’il y a eu des tensions dans le passé – et pas dans un passé proche – nous avons toujours été une famille. Lorsque nous avons eu notre grand tremblement de terre dans les années 90, je ne parlais pas à Gène à l’époque, et dès que le sol a cessé de trembler, je l’ai appelé. J’ai dit : « Est-ce que ça va ? » Il a dit : ‘Ouais.’ Et puis nous avons continué à ne pas nous parler. Mais le plus important était de s’assurer qu’il allait bien.

“Je suis très, très chanceux de l’avoir. Et je ne suis pas nécessairement d’accord avec tout ce qu’il fait. Mais n’importe qui d’autre ?”

Dans “Face The Music: A Life Exposed”, Stanley a insisté sur le fait que sa relation avec Simmons s’est lentement amélioré au fil du temps. Mais Paul a aussi écrit : “[Gene] a choisi d’ignorer ses problèmes sous-jacents et s’est plutôt engagé à créer une façade extérieure et une personnalité qui, malheureusement, se sont senties obligées de renverser quiconque menaçait sa singularité sous les projecteurs. » Il a également rejeté l’idée que Simmons est une sorte de génie financier. “Gènel’entreprise la plus fructueuse de ‘s a été de promouvoir la perception qu’il était un homme d’affaires avisé”, Paul a écrit.

Il y a quelques années, Paul a admis qu’il “avait lu un peu de” Gène Simmons‘s livre quand il est sorti pour la première fois, mais qu’il avait un souvenir différent d’une partie de leur histoire commune. En lisant Gènele livre de, Stanley s’est dit: “Eh bien, je pensais que j’avais fait ça. Je pensais que c’était moi. Tu pensais que tu étais moi”, a-t-il dit.

EMBRASSERLe trek d’adieu a été lancé en janvier 2019 et devait initialement se terminer le 17 juillet 2021 à New York, mais devrait maintenant durer jusqu’en 2022.

EMBRASSERla programmation actuelle de se compose de membres originaux Stanley et Simmons, aux côtés des ajouts ultérieurs au groupe, le guitariste Tommy Thayer (depuis 2002) et batteur Eric Chanteur (activé et désactivé depuis 1991).



JOYEUX ANNIVERSAIRE GENE ! Nous avons commencé en tant que partenaires mais toutes les années nous ont rendus frères. Tu es un homme bien et un GRAND démon ! Dedans jusqu’au bout. Paul pic.twitter.com/3t0ixioiSD – Paul Stanley (@PaulStanleyLive) 25 août 2021

