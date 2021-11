Des séquences vidéo filmées par des fans de Geoff TateLa représentation du 24 novembre au Des Plaines Theatre à Des Plaines, Illinois peut être vue ci-dessous (avec l’aimable autorisation de Youtube utilisateur « JWStuff« ).

Tatela tournée actuelle de célèbre le 30e anniversaire de QUEENSRŸCHE‘s « Empire » et « La rage de l’ordre » albums.

les années 1986 « La rage de l’ordre » introduit un look et un son beaucoup plus raffinés pour QUEENSRŸCHE. L’album mettait en vedette les claviers aussi bien que les guitares, et le groupe a adopté une image plus étroitement associée au glam rock ou au glam metal qu’au heavy metal (dont le glam metal était un sous-genre). Une vidéo a été tournée pour la chanson « Je vais me rapprocher de toi », enregistré à l’origine en 1984 par DALBELLO.

Sorti en 1990, « Empire » inclus la ballade à succès « Lucidité silencieuse », qui a atteint le n° 9 sur le Panneau d’affichage graphique des célibataires, a contribué à propulser « Empire » au n ° 7 du palmarès des albums et a remporté deux Grammy Award candidatures.

Avant le lancement du trek début 2020, Tate Raconté Pailles égarées.com qu’il prendrait le « Tournée 30e anniversaire de l’Empire » dans « autant de pays que possible et de jouer l’album dans son intégralité, ce que je n’ai jamais fait auparavant. Donc ce sera vraiment amusant. En fait, je pense qu’il y a des chansons sur cet album que je n’ai jamais, jamais joué en direct avant, donc ce sera un régal – pour moi aussi, je pense, pour le public aussi », l’ancien QUEENSRŸCHE a dit le chanteur. « J’ai vraiment hâte d’y être. »

Tate Raconté Eonmusic cette chanson de « Empire » qui a rarement été joué en direct est « Quelqu’un écoute ? » « Lorsque QUEENSRŸCHE était ensemble, nous n’avons jamais vraiment mis cette chanson dans notre set », a-t-il déclaré. « Nous avons juste eu du mal à la jouer, pour une raison quelconque; il n’a tout simplement jamais gélifié ou se sentait bien. Et j’aimerais vraiment rejouer cette chanson, et la jouer correctement. »

En avril 2014, Tate et QUEENSRŸCHE a annoncé qu’un règlement avait été trouvé après une bataille juridique de près de deux ans où le chanteur a poursuivi pour les droits de la QUEENSRŸCHE nom après avoir été licencié en 2012. Original QUEENSRŸCHE membres Michael Wilton (guitare), Scott Rockenfield (batterie) et Eddie Jackson (basse) a répondu avec une contre-suit. Le règlement comprenait un accord qui Wilton, Rockenfield et Jackson continuerait comme QUEENSRŸCHE, tandis que Tate aurait le droit exclusif d’interpréter les albums « Opération: Mindcrime » et « Opération: Mindcrime II » dans leur intégralité en direct.

Tate a été remplacé en QUEENSRŸCHE par l’ancien GLOIRE CRIMSON chanteur Todd La Torre.

Geoff a récemment célébré le 30e anniversaire de « Opération: Mindcrime » sur des tournées européennes et américaines.



