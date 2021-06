Regardez George Lynch et Richie Faulkner Jam ensemble

Vidéo d’un récent jam entre JUDAS PRIEST guitariste Richie Faulkner et DOKKENle légendaire hacheman Georges Lynch, qui était à l’origine diffusé en direct sur Instagram, peut être vu ci-dessous.

Lyncher est devenu grand-père pour la cinquième fois lorsque sa fille, Mariah Lynch, et Faulkner, qui est son petit ami, a accueilli leur premier enfant, une petite fille, en juillet 2020.

Septembre dernier, Richie a parlé à SiriusXM‘s “Trunk Nation avec Eddie Trunk” sur ce que c’est que d’avoir George en tant que membre de sa famille.

“La première fois George et sa femme sont venus, la nuit où ils sont arrivés ici, moi et George Je viens de jouer de la guitare toute la nuit”, Richie mentionné. “Alors les femmes ont bavardé et moi et George vient de jouer de la guitare.

“George est un gars adorable; il est comme un gars calme et humble. C’est un guitariste qui tue, comme nous le savons tous. Et il texto Mariah tous les jours : « Quand puis-je voir ma petite-fille ?

“Mais, ouais, nous nous sommes assis là [and] nous avons joué de la guitare. Nous avons parlé de guitares. Et c’est un grand PRÊTRE ventilateur aussi; il aime PRÊTRE. Alors, ouais, on a parlé toute la nuit jusqu’à ce que j’enfile Eric Johnson, et puis ce genre de nous a fait taire tous les deux – nous ne voulions plus jouer de la guitare. Mais c’est un gars adorable, mec. Je pense que nous allons le voir bientôt aussi.”

Richie a également suggéré en plaisantant que sa fille prendra après lui et son grand-père et commencera à déchiqueter la hache.

“C’est le prochain dans la lignée de cet héritage – Georges Lynch, LYNCH MOB, DOKKEN, il y a JUDAS PRIEST là-dedans, et maintenant nous avons une petite princesse “, a-t-il dit. ” Donc, elle est la prochaine dans la file des flingueurs. EMG micros, ils m’ont envoyé ce beau V rose volant pour sa première guitare. C’est absolument magnifique – rose vif avec un petit pick-up dedans. Et en fait, ça joue bien. C’est donc sa première guitare. Elle est donc en bonne voie maintenant.”

George a annoncé la nouvelle de l’arrivée de son cinquième petit-fils dans un Instagram poste en juillet dernier. Il a partagé une adorable photo de Richie donner le biberon au bébé, avec Lyncher déchiqueter la hache sur une chaise à quelques mètres seulement. “New baby time .big chubz>little chubz>micro chubz. la créature parfaite la plus précieuse de l’univers actuel est entrée dans notre monde le 8 juillet xo”, George a écrit.

Faulkner rejoint PRÊTRE en 2011 en remplacement du guitariste d’origine KK Downing.

Richie était autrefois le guitariste du groupe d’accompagnement pour Lauren Harris, fille de IRON MAIDEN bassiste Steve Harris.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).