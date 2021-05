Regardez George Lynch rendre hommage musical à Eddie Van Halen au Dallas International Guitar Festival

George Lynch a rendu hommage musical à Eddie Van Halen pendant le premier DOKKEN performance du guitariste le 1er mai au Festival international de guitare de Dallas au Dallas Market Hall à Dallas, Texas. À la fin de la confiture impromptue, George a dit à la foule: “En souvenir de notre frère décédé, qui est l’une des plus grandes inspirations de mon voyage personnel à la guitare.”

Des séquences vidéo filmées par des fans de la performance peuvent être vues ci-dessous (avec l’aimable autorisation de Youtube utilisateur “arcme262“).

Dans une récente interview avec Metal Godz Radio, Lyncher a été demandé si jamais eu une chance de créer des liens et de sortir avec Eddie Van Halen. Il a répondu: “Absolument. Je veux dire, nous avons en quelque sorte gravi les échelons ensemble. Nous étions tous les deux [in] Les groupes SoCal ont joué les mêmes billets et les mêmes clubs et ont passé un peu de temps et ont des relations et des amis communs et des choses et des connaissances différentes. Mais le temps que nous avons passé le plus ensemble était “ Monstres du rock ” visiter [in 1988, where DOKKEN and VAN HALEN shared the bill with SCORPIONS, METALLICA and KINGDOM COME]. Eddie et je passais beaucoup de temps dans les chambres d’hôtel à brouiller et à rester debout toute la nuit à boire des bières, à fumer et à jouer de la guitare. C’était donc un coup vraiment cool. “

Lyncher parlé précédemment Eddiel’influence de dans une interview de 2009 avec Guitariste magazine. On lui a demandé s’il était jaloux de VAN HALENle succès de la fin des années 70 et du début des années 80, George a déclaré: “Nous étions jaloux et nous essayions tous de rattraper notre retard. Nous nous sommes dit:” Oh mon Dieu, nous ferions mieux de monter à bord. Ce type va changer le monde. ” Je me souviens de ma réaction quand j’ai entendu pour la première fois Eddie. J’avais entendu parler de ce type au nom européen étrange. Il a une torpille sur scène, le bassiste porte des sabots, ils ont des bombes sur scène et le gars est incroyable. Je l’ai vu et ça m’a époustouflé. Ils faisaient encore des couvertures à l’époque – ARC-EN-CIEL, MONTROSE – et leurs trucs originaux étaient aussi bons ou meilleurs que leurs pochettes, ce qui était assez exceptionnel. Après leur concert, je suis retourné dans notre salle de musique et j’ai joué de la guitare jusqu’au lever du soleil. J’ai pensé: ‘Mec, comment puis-je obtenir ce ton?’ “

Demandé s’il a essayé de copier Eddie, George a déclaré: “Ce que j’ai vraiment fait, c’est en quelque sorte de rebondir sur ses trucs plutôt que de les imiter. Je l’ai fait avec beaucoup de joueurs. Au lieu de les copier, je réagis à eux. Je vais penser: ‘Eh bien, Di Meola fait cette chose. Je peux faire un autre choix, donc je ne le copierai pas, mais je vais l’intégrer un peu dans ma boîte à outils et le faire à ma manière. J’ai essayé de faire ça avec n’importe quel joueur qui m’a influencé: Clapton, Hendrix, Schenker, Eddie, Holdsworth. Je ne pouvais jouer aucun de leurs trucs note pour note pour me sauver la vie, mais je peux capturer l’essentiel de ce qu’ils font en y étant exposé. Je peux obtenir l’essence. “

Eddie décédé en octobre à l’âge de 65 ans après une longue bataille contre le cancer.

Pierre roulante magazine classé Van Halen N ° 8 dans sa liste des 100 plus grands guitaristes.



