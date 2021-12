Regardez Gisele Bündchen sauver une tortue de mer dans une vidéo touchante

« Quand je me suis approché, j’ai vu cette magnifique tortue renversée avec un regard de désespoir et d’épuisement dans les yeux, son corps noué et empêtré dans un filet de pêche », a-t-elle déclaré. « J’ai immédiatement commencé à la libérer du filet qui l’étranglait, mais même après l’avoir détachée, elle était trop fatiguée pour retourner vers l’océan. »

C’est alors que Gisèle a pris les choses en main. « Je n’y ai pas réfléchi à deux fois, je l’ai juste ramassée et portée à l’eau », a-t-elle ajouté. « Je me suis senti soulagé et tellement heureux de la voir nager librement, reconnaissant d’avoir été là et d’avoir pu aider. »

Gisele, qui a choisi une tortue de mer comme son « espèce parente » dans le cadre de la campagne « Wild For Life » de l’ONU en 2016, a exhorté ses partisans à prendre soin des animaux de leur région, écrivant : « Je prie pour que nous puissions tous nous lever et rappelez-vous que l’opportunité de changer commence par un seul acte. »