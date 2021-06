Regardez Glen Campbell en avant-première du prochain “Live From The Troubadour”

Glen Campbell’L’album Live From The Troubadour a été annoncé pour la sortie le 23 juillet, commémorant son apparition dans la célèbre salle du Sunset Strip de West Hollywood le 19 août 2008.

Le spectacle était la dernière performance filmée de la carrière de Glen, devant une foule à guichets fermés, et est devenu le spécial PBS Front & Center. Il est introduit aujourd’hui (25) par deux enregistrements audio et des vidéos en direct. Le premier est la performance de la star bien-aimée de cette émission de Jimmy Webb “Au moment où j’arrive à Phoenix,” dont l’original est l’un des trois enregistrements de Campbell qui ont été intronisés au Grammy Hall of Fame. La seconde est son interprétation de « Good Riddance (Time of Your Life) » de Green Day.

L’enregistrement de 2008 capture le lauréat du Grammy Lifetime Achievement en bonne forme, sur un mélange de succès de carrière et d’autres favoris de sa carrière sans égal. L’ensemble comprenait des signatures telles que “Rhinestone Cowboy” et “Galveston”, ainsi que ses interprétations d’originaux par Lou Reed (“Jesus”), Foo Fighters (“Times Like These”), Tom Petit (« Murs ») et Paul Westerberg (« Malheureusement beau »).

Le spectacle montre non seulement Campbell dans une belle voix et une forme agile à la guitare, et communique avec son public admiratif aussi chaleureusement que jamais, mais présente un groupe mettant en vedette pas moins de quatre de ses enfants. La programmation comprend également des joueurs de session et en direct, également connus pour leur travail avec Beck, Jellyfish, Jane’s Addiction, Murphy’s Law, D Generation et Danzig.

Dans une bande-annonce en direct qui a également été partagée sur YouTube, Campbell et son groupe sont vus dans des clips de plusieurs numéros, le géant de la country et de la pop discutant de certaines des chansons qu’il jouera dans le set. « Je n’ai aucune sorte de rituel, je sors juste chanter », dit-il à propos de sa préparation pour un spectacle. « Sors et chante, tu sais. Racle-moi la gorge, commence à yodel.

Précommandez Live From The Troubadour, qui sortira le 23 juillet.

