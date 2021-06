Regardez Great White de Jack Russell se produire au « Live United Live Music Festival » de Pennsylvanie

Des séquences vidéo filmées par des fans de LE GRAND BLANC DE JACK RUSSELLla représentation du 5 juin au Live United Live Music Festival à Sunbury, Pennsylvanie peut être vu ci-dessous.

Russel sorti GRAND BLANC en décembre 2011 après avoir été incapable de faire une tournée avec le groupe en raison d’une série de blessures, notamment un intestin perforé et un bassin brisé. Jack largement imputé ces blessures à sa dépendance à l’alcool et aux analgésiques ainsi qu’au médicament prednisone qui lui a été prescrit.

Russel a poursuivi ses anciens camarades de groupe en 2012 pour leur utilisation continue du GRAND BLANC nommer après Jack avait pris un congé de la bande pour des raisons médicales. Peu de temps après, Russel a été contre-attaqué par le guitariste Mark Kendall, guitariste rythmique/claviériste Michel Lardie et batteur Audie Desbrow, affirmant que le comportement autodestructeur du chanteur endommageait le GRAND BLANC nom (ils ont également allégué qu’il facturait moins aux promoteurs pour sa propre version de tournée de GRAND BLANC). Les parties ont réglé en juillet 2013 sans aller en jugement, avec Russel maintenant en tant que LE GRAND BLANC DE JACK RUSSELL tandis que les autres continuent comme GRAND BLANC.

Lors d’une apparition à cette année Headbangers Con en mars, Russel a parlé du statut de son autobiographie tant attendue, “Danser sur le bord”. Il a déclaré: “Je viens de parler à mon écrivain aujourd’hui. Nous y travaillions cet après-midi. C’est comme mon troisième écrivain que j’ai traversé. Donc, finalement j’en ai un qui va rester et le finir. Les autres gars, ils se sont avérés n’être que des crottes. C’est un frein. J’ai perdu beaucoup de mon temps. “

Russel a déjà discuté de son livre dans une interview en 2016, en disant : “Je ne fais que tout jeter dans ce livre. Et il pourrait y avoir quelques poursuites, j’imagine. Je vais devoir demander à mes avocats de le vérifier. avant de le sortir. Mais, je veux dire, je ne pense pas vraiment que ça va arriver. Parce que le livre parle de moi-même et de ce que j’ai [gone through] et pas tellement sur les autres. Mais il y aura des endroits où quelqu’un pourrait lever un sourcil et dire : « Hmmm… ». Cela va énerver certaines personnes. Mais ça fera rire plus de gens. Si vous êtes la cible de la blague, c’est comme ça que ça se passe. [Laughs]”

Il y a trois ans, Russel a déclaré que l’une des principales raisons pour lesquelles il écrivait un livre était “parce que je veux que les gens sachent que peu importe à quelle distance de l’échelle vous tombez, vous pouvez toujours remonter. Vous n’êtes pas obligé de rester en bas”, a-t-il déclaré. Boom quotidien. “Que vous ayez un problème de drogue, d’alcool ou quoi que ce soit d’autre d’ailleurs, vous pouvez vous en sortir. Vous pouvez accomplir tellement de choses dans la vie si vous y croyez et le visualisez. Rien n’arrive par hasard, et je crois que tout le monde que vous rencontrez a une sorte de message pour vous, si vous écoutez assez attentivement.Ce pourrait être un étranger qui vous dit quelque chose au hasard que vous ignorez, mais si vous vous asseyez et réfléchissez, peut-être qu’ils ont dit quelque chose que vous étiez censé entendre. Vous ne savez jamais quand vous êtes utilisé comme cette voix d’encouragement pour quelqu’un d’autre. Je ne crois pas que quoi que ce soit arrive par coïncidence; c’est pour une raison, à la fois bonne et mauvaise. La vie n’est pas aléatoire; c’est très bien chorégraphié et nous sommes là pour apprendre.”



