Regardez Greta Van Fleet jouer ‘Heat Above’ sur ‘Jimmy Kimmel Live!’

Prix ​​Grammy– quatre pièces gagnantes FLOTTE GRETA VAN interprété la chanson “Chaleur au-dessus” sur l’épisode de mercredi soir (14 avril) de “Jimmy Kimmel Live!”

le «Kimmel» l’apparence marque le quatrième spectacle national de fin de soirée FLOTTE GRETA VAN a joué sur. Le groupe est apparu auparavant sur “Le spectacle tardif avec Stephen Colbert” en décembre 2020, a interprété deux chansons sur “Saturday Night Live” en janvier 2019, et a joué “Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon” en juillet 2018.

“Chaleur au-dessus” est pris de FLOTTE GRETA VANLP de deuxième année “La bataille à Garden’s Gate”, qui arrivera le 16 avril via Lave/République.

“‘Chaleur au-dessus’ C’est théâtral, éloquent et exagéré », explique le groupe.« C’est un rêve dans les nuages, un moment de paix dans la tempête. Sur le plan thématique, nous sommes au centre du culte du Ciel, surréaliste, étrange, vivant et libre. “

“La bataille à la porte du jardin” reflète fortement la croissance personnelle et spirituelle du groupe, ainsi que l’approfondissement de l’empathie pour les luttes et les inégalités que les autres vivent.

«Nous avons réalisé qu’en grandissant, nous avions été protégés par beaucoup de choses», décrit le batteur Danny Wagner. «Alors que nous avons commencé à voyager beaucoup, à rencontrer des gens nouveaux et différents et à découvrir différentes cultures, notre définition du« normal »a changé.» Bassiste Sam Kiszka ajoute: “Je suppose que tout a changé sauf ce qui nous a amenés ici en premier lieu… notre perception du monde, la perception de la vie elle-même, ce que signifie être un artiste, ce que signifie faire partie d’une belle et magnifique société . Nous avons acquis une meilleure compréhension de la raison pour laquelle nous sommes tous ici. “

“La bataille à Garden’s Gate” a été enregistré à Los Angeles avec le producteur Greg Kurstin (Paul Mccartney, FOO FIGHTERS, Adele). “Il y a eu beaucoup d’auto-évolution pendant l’écriture de cet album qui a été motivée par les expériences que j’ai vécues, les expériences que nous avons tous vécues”, explique le chanteur Josh Kiszka. “Cela reflète une grande partie du monde que nous avons vu, et je pense que cela reflète beaucoup de vérité personnelle”, déclare le guitariste Jake Kiszka.

“Certainement après cela, nous avons grandi de tant de manières”, Josh explique. “Cet album nous a beaucoup appris sur la vie en général, sur nous-mêmes, sur nous tous, sur le monde dans lequel nous vivons.”

Formé à Frankenmuth, Michigan en 2012, FLOTTE GRETA VAN se compose de trois frères, chanteur Josh Kiszka, guitariste Jake Kiszka, bassiste / claviériste Sam Kiszka, ainsi que le batteur Danny Wagner. Ensemble, ils ont vendu un million de billets de concert sur plusieurs continents, se produisent sur “Saturday Night Live” et “Le spectacle de ce soir”, en tête des palmarès Billboard US Mainstream Rock et Active Rock avec leur premier single “Highway Tune” en 2017, et remportez le Prix ​​Grammy pour “Best Rock Album” en 2019 pour leur premier album complet, “Des feux”.



