TEMPÊTE D’HALALE a été officiellement intronisé au Temple de la renommée de la musique de Pennsylvanie centrale lors de la performance du groupe le 30 juillet à la foire de l’État de York à York, en Pennsylvanie.

Au fil des ans, Central Pennsylvania a produit des musiciens incroyables et accomplis qui ont influencé des générations de mélomanes. En 2019, le Temple de la renommée de la musique de Pennsylvanie centrale a été fondée en tant qu’organisation à but non lucratif pour reconnaître, soutenir et développer le patrimoine musical de longue date et diversifié de la région.

TEMPÊTE D’HALALE est l’un des groupes de hard rock les plus réussis de l’État. Lzzy Hale et son frère Arejay Hale ont commencé à se produire localement alors qu’ils n’avaient que 13 et 10 ans, respectivement. Formé à Red Lion en 1997, TEMPÊTE D’HALALE signé avec Records de l’Atlantique en 2005. Ils ont remporté un Grammy Award pour “Meilleure performance Hard Rock/Metal” pour la chanson “Les morsures d’amour (moi aussi)” en 2013, devenant le premier groupe féminin à gagner dans cette catégorie, et ils continuent à tourner de manière persistante (à l’exception de 2020), parfois jusqu’à 250 jours par an. Lzzy Hale est la première femme du Temple de la renommée de la musique de Pennsylvanie centrale.

“Nous sommes très honorés et ravis d’être intronisés dans la classe 2021 du Temple de la renommée de la musique de Pennsylvanie centrale. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont aidés à nous élever et à nous lancer là où nous en sommes aujourd’hui. Nous vous verrons tous de l’autre côté”, Lzzy Hale mentionné.

TEMPÊTE D’HALALE a donné son premier concert en près de deux ans le 16 juillet au Basement East à Nashville, Tennessee.

Le groupe a passé les derniers mois à enregistrer son nouvel album pour une sortie provisoire fin 2021. Le premier single du LP arrivera plus tard ce mois-ci.

TEMPÊTE D’HALALEla dernière version de est celle de l’année dernière « Halestorm réinventé », une collection des chansons originales retravaillées du groupe ainsi qu’une reprise de “Je vous aimerai toujours”, la ballade amoureuse rendue célèbre par Whitney Houston et Dolly Parton.

POISON a été intronisé dans le cadre du Temple de la renommée de la musique de Pennsylvanie centralecours inaugural de l’année dernière.



