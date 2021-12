Regardez Halsey effectuer une interprétation en direct de ‘Darling’

Halsey a partagé une vidéo de performance pour « Darling », l’une des chansons qui figuraient sur leur quatrième album acclamé Si je ne peux pas avoir d’amour, je veux du pouvoir.

Réalisé par Dani Vitale, la vidéo voit le chanteur né dans le New Jersey livrer une version live passionnée du morceau tout en chantonnant dans une forêt enchantée.

De retour en octobre, Halsey a créé un accompagnement visuel à l’album avec HBO Max. Le film, qui porte le même nom que le disque, a été déjà montré dans les cinémas IMAX dans le monde en août. Sa sortie en salles a dépassé près d’un million de dollars au box-office et il devrait désormais être largement disponible en streaming pour la première fois.

Ecrit par Halsey, le film a été réalisé par Colin Tilley, qui a également réalisé le clip de « Je ne suis pas une femme, je suis un dieu » ainsi que des vidéos pour SZA, Justin Bieber, Megan Thee Stallion, et plus encore. Il est réglé sur la musique de l’album No.1, qui a été produit par Ongles de neuf pouces‘ Trent Reznor et Atticus Ross.

If I Can’t Have Love, I Want Power met en vedette la chanteuse deux fois nominée aux Grammy dans le rôle de la reine Lila enceinte qui libère un pouvoir paranormal après avoir vécu un événement traumatisant. Désormais capables de créer – et de mettre fin – à la vie, le film les plonge dans leur propre conte de fées teinté d’horreur.

L’album a fait ses débuts au sommet du palmarès des meilleurs albums actuels de Billboard – la troisième fois pour Halsey au sommet du palmarès – ainsi que des palmarès des albums alternatifs, des albums vinyle et des albums Tastemaker. Le disque a également pris la première place du classement Spotify Top 10 Global Album Debuts.

À sa sortie, If I Can’t Have Love, I Want Power a reçu des critiques élogieuses, NME l’appelant « une déclaration artistique complexe et infiniment convaincante que seul Halsey aurait pu faire ». Pitchfork a ajouté que c’était « leur meilleur travail à ce jour », ajoutant : « Halsey laisse l’horreur – du corps, de l’esprit, de la mortalité – rayonner vers l’extérieur. Le résultat est séduisant et spectral.

Le 9 octobre, Halsey a fait sa quatrième apparition en tant qu’invité musical de Saturday Night Live, se produisant dans un épisode animé par Kim Kardashian West.

