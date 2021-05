Regardez Helen Mirren, Constance Wu, Anne Hathaway, Anthony Mackie et bien d’autres dans la bande-annonce étoilée de Solos ⋆ .

]]>]]>

Dans ce qui semble être probablement le conte allégorique le plus sur le nez de notre époque, Amazon a publié la bande-annonce de la série d’anthologies de science-fiction cérébrale de David Weil. Solos , que vous pouvez découvrir ci-dessous dans toute sa gloire étoilée.

Créé par Chasseurs l’écrivain David Weil, Solos met en vedette Uzo Aduba, Nicole Beharie, Morgan Freeman, Anne Hathaway, Helen Mirren, Anthony Mackie et Dan Stevens dans sept histoires uniques axées sur les personnages. Chaque personnage se lancera dans une aventure passionnante dans un avenir incertain et il en viendra à penser que même dans nos moments les plus isolés, nous sommes tous connectés à travers l’expérience humaine.

Solos arrive sur Amazon Prime le 21 mai dans certains territoires américains et dans le monde entier sur Prime Video à partir du 25 juin 2021.

]]>]]>

Lien source