Regardez HER et Mickey Guyton jouer les tubes de Tina Turner au Rock Hall 2021

Tina Turner a été intronisée en tant qu’artiste solo lors de la cérémonie d’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame 2021 cette semaine. Turner, qui a été intronisé aux côtés d’Ike Turner en 1991, a été présenté par Angela Bassett lors de la cérémonie de ce soir. HER et Keith Urban ont également interprété « It’s Only Love », le duo de Turner avec Bryan Adams, l’artiste country Mickey Guyton a joué son single emblématique « What’s Love Got to Do With It » et Christina Aguilera a repris « River Deep, Mountain High ». Regardez les performances et l’intro de Bassett ci-dessous.

Les Foo Fighters, Carole King, Jay-Z, Todd Rundgren et les Go-Go faisaient également partie de la classe 2021 Rock Hall. La cérémonie a honoré Kraftwerk, Gil-Scott Heron et Charley Patton avec le prix Early Influence, tandis que Randy Rhoads, Billy Preston et LL Cool J ont reçu le prix d’excellence musicale.

Un nouveau documentaire sur Turner, intitulé Tina, est arrivé plus tôt cette année. Lisez «Le nouveau documentaire de Tina Turner met un cachet final triomphant sur une histoire tragique» sur le terrain. Suivez toute la couverture de Pitchfork de la cérémonie d’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame 2021.