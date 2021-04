Regardez Hyper MAGA Dan Crenshaw s’humilier en défiant Biden d’atteindre 200 millions de vaccins ⋆ .

C’est vraiment dur d’être un MAGA de nos jours, vraiment dur.

Villianiser les démocrates et en particulier les présidents démocrates constitue leur plate-forme de quatre à huit ans. C’est ça. Ils ne vont pas entrer au Congrès et chercher à faire des compromis avec Chuck Schumer et Nancy Pelosi sur une législation majeure comme un plan d’immigration ou un projet de loi solide sur les infrastructures, ne soyez pas ridicule. Leurs électeurs ne veulent pas que les mains de leurs représentants soient souillées par ce genre de contact. Donc, sans beaucoup de marchandage à faire, réduit à nommer les bureaux de poste et les déclarations officielles, et à bloquer autant que possible la législation démocrate, la seule chose qui reste est de diaboliser tout ce qui est démocrate, en particulier le président démocrate.

Sauf que c’est tellement dur de faire détester Joe Biden. Oui, oui, les MAGA-MAGA détesteront Biden uniquement sur les principes de base. Mais les vrais MAGA représentent moins d’un tiers du pays, personne d’autre n’accepte. Joe est tout simplement trop gentil, trop sérieux et aussi en train de transformer le pays pour être détesté.

Certains essaient. Mais ils feraient mieux de faire attention, sinon ils finiront comme Dan Crenshaw, se cachant derrière son bureau en espérant que personne ne remarque que Biden l’a mis en gage et que Crenshaw devrait maintenant sortir et dire que Biden l’a «impressionné». Voici l’histoire de Crooks and Liars et Meidas Touch:

En savoir plus sur Political Flare

Restez à jour avec les dernières nouvelles!

Abonnez-vous et commencez à recevoir nos e-mails quotidiens.

Le représentant Dan Crenshaw (R – TX) était assez bouleversé lorsqu’il a défié le président Joe Biden en janvier d’accélérer le déploiement du vaccin. «Si l’administration Biden veut nous impressionner, vous savez quoi? Doublez l’objectif. Prenez 200 millions de vaccins en 100 jours – je serai impressionné. Je vais dire publiquement tout de suite et dire que je serai impressionné si vous pouvez le faire. “

Coupure à: Jour 92 de l’administration Biden – lorsque le président Biden annonce: «Lorsque les numéros de vaccin et de vaccination de demain seront publiés, nous montrerons qu’aujourd’hui, nous l’avons fait. Aujourd’hui, nous avons atteint 200 millions de coups. »

Wow. Deux cents millions à huit jours de la fin? Nous ne faisons pas le calcul, mais comme ils accélèrent maintenant, Joe and Company pourrait être jusqu’à 225 000,00 avant cent jours. Intéressant.

#MerciJoe d’avoir tenu vos promesses, d’avoir fait vacciner nos familles et de nous avoir rappelé à tous à quoi ressemblent la compétence et le leadership. pic.twitter.com/vM0kZ2kMFa – MeidasTouch.com (@MeidasTouch) 24 avril 2021

Où est Dan Crenshaw? Quelqu’un a regardé sous son bureau.

****

Paix, vous tous

Jason

[email protected] et sur Twitter @JasonMiciak