Des séquences vidéo filmées par des fans de VIOLET FONCÉ le batteur Ian Paice et Neil Murray, membre fondateur de SERPENT BLANC, jouant avec le VIOLET FONCÉ groupe hommage PURPENDICULAIRE le vendredi 26 novembre à Cléon, France peut être vu ci-dessous.

PURPENDICULAIRE a été formé en octobre 2007 par le chanteur irlandais Robby Thomas Walsh. Walsh est né à Dublin et a appris son métier auprès de chanteurs tels que Ian Gillan, Robert Plante, David Coverdale, avec un amour pour le blues, le rock n roll, le hard rock, le classique et la soul. Avec plus de 25 ans d’expérience, il a joué dans plusieurs groupes semi-pro avant de devenir professionnel avec PURPENDICULAIRE.

Certains considèrent la paix être l’ancêtre de la batterie rock d’aujourd’hui. Des coups comme « Space Truckin' », « Faire taire », « boule de feu » et « De la fumée sur l’eau » prouver que Ian aidait à créer un genre qui durerait de nombreuses années à venir. En fait, tout au long VIOLET FONCÉLa longue carrière de , qui a vu de nombreux changements parmi le reste du personnel, il est le seul batteur que le groupe ait jamais eu. Lors de la dissolution du groupe en 1976, Ian rejoint VIOLET chanteur David Coverdale former SERPENT BLANC. Après une courte pause, VIOLET FONCÉ réunis en 1984 pour le « Parfaits inconnus » version et n’a pas cessé de jouer depuis.

L’année dernière, la paix On lui a demandé lors d’une session de questions-réponses avec des fans s’il avait déjà ressenti le besoin de jouer de la contrebasse. Il a répondu: « Eh bien, pas vraiment. La seule fois où je l’ai vraiment fait, c’était le « boule de feu » parce qu’il a ajouté quelque chose à la piste. La façon dont le riff se déroulait, il avait besoin de cette puissance de deux coups de pied.

« Quand j’étais jeune, le seul gars qui utilisait réellement deux grosses caisses que je connaissais était le merveilleux Louie Bellson« , a-t-il poursuivi. « Et même lui n’avait pas vraiment ce que vous appelleriez le maîtriser. Il y a de merveilleux jeunes batteurs de nos jours qui ont le truc avec deux grosses caisses pour un art incroyablement fin. Mais j’ai toujours préféré devoir penser par schémas.

« Parfois, avec la grosse caisse, ce n’est pas là où vous mettez la note, c’est là où vous ne mettez pas la note, et ça fait que ça marche », a-t-il expliqué.

Murray s’est d’abord fait connaître à la fin des années 1970 et dans les années 1980 avec SERPENT BLANC, où il a contribué à des tubes tels que « Ici, je recommence », « Imbécile pour votre amour » et « Encore de la nuit ». Depuis ce temps, il a travaillé avec un certain nombre d’artistes d’enregistrement à succès, y compris SABBAT NOIR, Gary Moore, Brian May et Michael Schenker, pour n’en citer que quelques-uns.



