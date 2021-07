Regardez Independence Day, le dernier de la série de vidéos The Greatest de Queen

L’épisode de cette semaine (17e) dans Queen’s Série de vidéos « The Greatest » jette un œil dans les coulisses de l’un des moments les plus marquants de la reine l’histoire – le moment où l’un de leurs objectifs ultimes a été réalisé – le « Jour de l’indépendance de la Reine ». Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Après sept ans passés ensemble, le rêve de Queen d’un « jour de l’indépendance » créatif et financier deviendrait enfin réalité. La vidéo de cette semaine jette un regard dans les coulisses de ce moment charnière, avec des images d’archives de Freddie Mercury, John Deacon et Roger Taylor, ainsi qu’une rare interview avec le manager à long terme du groupe, Jim Beach.

L’épisode de la semaine dernière était consacré au bassiste John Deacon et les coups qu’il a fournis à Queen. Deacon figure à nouveau en bonne place dans l’épisode de cette semaine dans lequel le groupe révèle la situation désespérée dans laquelle ils se trouvaient même après trois albums à succès, et comment la main ferme et le sens aigu de John ont amené Queen à l’un des points les plus importants de sa carrière – le moment où ils ont finalement atteint leur objectif d’indépendance financière et créative.

John révèle : « Nous n’avons pas reçu un centime de royalties sur les trois premiers albums. Ce que nous cherchions à ce moment-là était essentiellement de prendre soin de nous-mêmes et de le faire complètement par nous-mêmes. »

Roger Taylor ajoute: “C’est le long chemin vers la liberté artistique et financière qui est si difficile à trouver si vous réussissez à quelque degré que ce soit, car il y a un million de requins là-bas.”

Au début de 1978, juste avant qu’ils ne se lancent dans l’enregistrement de leur le jazz album, Queen a finalement pris le contrôle total de leurs affaires commerciales – créant trois entités pour exploiter et gérer leurs efforts créatifs : Queen Productions Limited, Queen Music Limited et Queen Films Limited. C’était à l’époque un mouvement très inhabituel pour un groupe, mais témoignant de leur foi en leur cheminement musical vers l’avant.

Pour la gestion quotidienne de l’entreprise, Queen s’est tourné vers Jim Beach, qu’ils avaient rencontré pour la première fois en 1975, lorsque la quête du groupe pour l’indépendance financière a véritablement commencé. Ce fut une réunion qui a laissé une impression durable sur Jim.

Il se souvient de cette première rencontre : « J’ai rencontré Queen pour la première fois lorsque j’étais avocat chez Harbottle and Lewis à Londres. J’étais partenaire et je dirigeais ce qui était alors un tout nouveau département de musique. C’était une entreprise de spectacle et nous étions habitués à des clients assez bizarres, mais je me souviens que lorsque Queen est arrivée, la réceptionniste m’a téléphoné et m’a dit « M. Beach, Queen sont ici”, et j’ai dit “Oui, très bien, voudriez-vous les envoyer”. Et elle a chuchoté au téléphone, elle a dit « les avez-vous vu ? »

« Et j’ai dit : « eh bien oui », a-t-elle dit, « eh bien l’un d’eux a du vernis à ongles ». Et j’ai dit “bien vraiment ?” “Oui, du vernis à ongles noir”. Et j’ai dit, « bien bien », « oui mais ce n’est que d’un côté ». Et j’ai dit: “Ne sois pas stupide, allez, envoie-les.” Je me souviens toujours que Freddie est entré en premier, ils se sont assis et Freddie a tout de suite commencé en disant “nous avons enregistré trois albums, notre manager vient d’acheter sa deuxième Rolls Royce et nous sommes à soixante livres par semaine, donc quelque chose ne va pas.”

Mais ce n’était pas seulement du côté des affaires où Queen voulait être maître de son propre destin, de son Nouvelles du monde l’album avait prouvé qu’en studio, ils étaient également prêts à prendre le contrôle total.

John Deacon : « Cela arrive à un stade où tout ce dont vous avez vraiment besoin est un ingénieur, car l’idée d’équilibrer et de sons que vous voulez, un artiste ou un musicien doit vraiment savoir ce qu’il veut. Et la seule personne nécessaire pour mettre en œuvre cela est un ingénieur. Et lorsque vous faites un mixage, lorsque vous mixez le morceau à partir des bandes, je veux dire que c’est le réglage, puis nous nous asseyons et travaillons également les commandes.

À cette occasion, le Queen Engineer de longue date, Mike Stone, était devenu l’assistant inestimable qui a permis au groupe de profiter de la liberté créative dont ils rêvaient en studio.

Le « jour de l’indépendance » de Queen avait été durement combattu, et après sept ans passés ensemble, alors que la plupart des groupes arrivaient à leur fin naturelle, Queen avait finalement réussi à se placer dans une position où ils pouvaient aller de mieux en mieux. Et il est juste de dire que le meilleur était à venir…

