Regardez Ivan Moody et Andy James de Five Finger Death Punch jouer “ More Than Words ” de Extreme

Une courte vidéo de PUNCH DE MORT À CINQ DOIGTS chanteur Ivan Moody et guitariste Andy James jouer de EXTRÊME frappé “Plus que des mots” peut être vu ci-dessous.

de mauvaise humeur a partagé le clip via son Instagram, écrivant dans un message d’accompagnement: “Out of key and not give 2 shits. #morethanwords #thisisnotacover #matteroffact #imnotsureishouldpostthis #fuckit #imsooutofkeyandiloveit #sorry @andyjamesguitar #didntthinkthisthrough #définitglesnotourvibuckykey”.

La vidéo originale en noir et blanc pour “Plus que des mots” est devenu un MTV agrafe et a reçu l’un des plus grands honneurs de la pop – être parodié par “Bizarre Al” Yankovic. En juin 1991, il a atteint la première place du Billboard Hot 100.

“Nous essayions de pousser [‘More Than Words’] à la maison de disques, ” EXTRÊME guitariste Nuno Bettencourt a déclaré RollingStone.com. «Nous étions en tournée en essayant de les appeler et de leur dire: ‘Écoutez, chaque fois que nous allons chanter cette chanson, nous sommes noyés par le public. Nous ne vous disons pas que c’est quelque chose de spécial; ils nous le disent.’ C’était pré-«Débranché». Et ils se sont dit: “ Où allons-nous mettre ça? Les stations de rock ne vont pas le jouer, et c’est trop contemporain pour les adultes. Vous n’êtes pas ça les gars. Et nous avons juste dit: ‘Vous devez le faire.’ Et nous avons poussé et nous sommes allés voir le président du label, et en gros – je pense que j’étais dans son bureau un jour et j’ai menacé de quitter le groupe s’il ne lui donnait pas au moins une chance en tant que single. Plus tard, nous avons reçu un appel disant: “Très bien, nous entrons. Nous allons le tester sur un marché.” Ils l’ont testé à Denver, je crois. Nous nous disons: “ Super, ça n’arrivera jamais. Ils font juste ça pour nous apaiser afin que je ne quitte pas le groupe. Parce que j’ai eu une petite crise. Alors notre manager appelle et dit: ‘Qu’est-ce que tu fous en train de tendre la main au président du label? Tu es fou?’ Et nous nous sommes disputés avec lui, alors ils ont au moins fait ce qu’ils avaient dit ce qu’ils allaient faire. Ils l’ont testé. Et nous nous disons: “ Très bien, nous retournons au studio. ” Ça finit par être comme le n ° 8 [on the station’s call-in show] le premier jour. Sur une station de rock, obtenir des téléphones. Alors le lendemain, c’est de l’escalade; à la fin de la semaine, il était n ° 1 samedi. Alors ils nous appellent – le directeur nous appelle – «N’espérez pas. Ils veulent toujours le tester dans un autre endroit. ” Ils ne le croiraient toujours pas. Donc nous étions excités parce que je me souviens que nous sommes allés à MTV et nous avons joué. Ils voulaient que nous jouions sur MTV avec un public, environ 30 ou 40 personnes. Et à cause de ‘Plus que des mots’, nous avons dit: «Nous sommes un groupe de rock. Nous ne voulons pas simplement rester assis là et jouer la ballade », parce que nous leur avons demandé:« Pouvons-nous jouer certains trucs rock acoustiquement? Par coïncidence. Pour ne pas dire que nous avons inventé «Débranché», le spectacle, mais quelque chose s’est passé au niveau du format parce que des mois plus tard, presque un an plus tard, le spectacle est apparu. Ironiquement, on ne nous a jamais demandé de jouer à nouveau le spectacle. Ce qui était bizarre pour nous, parce que nous avions en fait des trucs débranchés, exprès. “

Concernant la vidéo originale, EXTRÊME chanteur Gary Cherone a déclaré: “Nous avons tourné la vidéo au milieu d’une tournée, je pense. Ce que nous avons fait musicalement, [directors Jonathan Dayton and Valerie Faris] obtenu visuellement – noir et blanc, pas de cloches et de sifflets. Les autres gars étaient simplement suspendus – nous avons coupé les amplis. Alors ils l’ont compris. C’était tout cela, à leur honneur. Éteignez le bruit. Et le briquet était mignon, et le chien. Mais je pensais que le visuel n’enlevait pas la musique, et je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles la vidéo ne vieillit pas. “

Octobre dernier, PUNCH DE MORT À CINQ DOIGTS a confirmé qu’il s’était officiellement séparé du guitariste Jason Hook en février 2020 lors de la tournée européenne à guichets fermés du groupe. Il a depuis été remplacé par James, le virtuose britannique renommé qui est présenté sur “Monde brisé”, une chanson qui apparaît sur la deuxième tranche de PUNCH DE MORT À CINQ DOIGTSles plus grands succès de la collection, “Une décennie de destruction – Volume 2”.

PUNCH DE MORT À CINQ DOIGTSle dernier album de “F8”, est sorti en février 2020.