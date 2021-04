Regardez Jake Paul prendre une photo du corps vicieux de Ryan Garcia

Jake Paul reste l’une des figures les plus discutées, controversées et polarisantes du sport de combat en ce moment même.

Après avoir assommé Ben Askren le week-end dernier à Atlanta, la star de YouTube ne manque pas de boxeurs et de combattants de MMA qui réclament de monter sur le ring avec le joueur de 24 ans après avoir amassé un record de 3-0.

Jake Paul a célébré avec Snoop Dogg et ils ont même fait des tirs en appelant Dana White après avoir assommé Ben Askren

Bien sûr, «Funky» n’était pas réputé pour ses mains, alors que ni Nate Robinson ni AnEsonGib n’avaient jamais boxé auparavant.

La question de savoir comment il s’en sortirait contre un combattant professionnel reconnu demeure, les sceptiques et les critiques insistant sur le fait que ce serait une nuit matinale et un bain de sang proverbial.

La superstar légère Ryan Garcia s’est associée à Paul l’été dernier pour produire du contenu vidéo pour leurs canaux de médias sociaux respectifs, le couple participant au défi Body Shot.

Garcia a déchaîné une série de crochets sur le corps non protégé de Paul et il a commencé à cracher du sang et à grimacer de douleur.

Jake Paul (YouTube)

Garcia déchargé avec une énorme balle au corps avec un crochet gauche vicieux, mais Paul a eu le dernier mot

Une ambulance est arrivée en bonne et due forme, avec Paul alors disant: “Yo, ambulancier, avant de partir, je veux juste dire à mon ami que tu viens de te faire une blague!”

Garcia est alors abasourdi, alors que tout le monde se met à rire, et Paul crie «c’est ce que nous faisons! Bienvenue sur YouTube. »

Le prétendant léger semblait bien prendre la blague, jouant en ligne en exhortant les gens à regarder la farce sur YouTube.

Garcia a déclaré qu’il avait maintenant signé le contrat pour son prochain combat.

On rapporte que son adversaire sera Javier Fortuna, pas Manny Pacquiao ou Gervonta Davis qu’il avait précédemment appelé.