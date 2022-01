Regardez James Labrie de Dream Theater chanter la version a capella de « The Spirit Carries On »

Vidéo de THÉÂTRE DU RÊVE chanteuse James LaBrie chantant une version a cappella de la chanson du groupe « L’esprit continue » peut être vu ci-dessous.

LaBrie a chanté quelques lignes de la piste tout en filmant un nouveau message vidéo sur Camée, qui permet aux utilisateurs d’engager des célébrités pour enregistrer de brefs messages vidéo personnalisés sur pratiquement n’importe quel sujet.

Camée aurait présenté plus de 20 000 célébrités – des musiciens et acteurs aux drag queens et des YouTubers aux médaillés d’or olympiques – qui, pour des frais de 1 $ à 2 500 $, offriront des messages vidéo mentionnant le nom d’une autre personne. Les messages de joyeux anniversaire sont courants, tout comme les annonces de bébé, mais certaines célébrités ont également enregistré des messages pour Camée les utilisateurs qui cherchent à quitter leur emploi ou à demander une date potentielle à un bal. Le prix d’une vidéo est déterminé par la célébrité.

LaBrie facture 75 $ pour chacun de ses Camée vidéos à usage personnel 300 $ pour une vidéo à usage professionnel.

LaBriele nouvel album solo de « Belle Nuance De Gris », est dû le 20 mai via Musique InsideOut. Contrairement aux précédents LP « Éléments de persuasion » (2005), « Impulsion statique » (2010) et « Résonance impermanente » (2013), qui ont été écrites et enregistrées en collaboration avec LaBriepartenaire d’écriture de chansons depuis plus d’une douzaine d’années, Matt Guillory, le nouvel effort a été enregistré avec un musicien écossais Paul Logue, bassiste et membre fondateur du groupe multinational de métal mélodique LA MALÉDICTION D’ÉDEN.

THÉÂTRE DU RÊVEle dernier LP de , « Une vue du haut du monde », est sorti en octobre. Il a été produit par le guitariste Jean Petrucci, avec l’ingénierie et la production supplémentaire par James « Jimmy T » Meslin et mixage et mastering par Andy Sneap. L’œuvre d’art pour « Une vue du haut du monde » a été créé par de longue date THÉÂTRE DU RÊVE collaborateur Hugh Symé (SE RUER, IRON MAIDEN, PIERRE AURE).

THÉÂTRE DU RÊVE – composé de Petrucci, LaBrie, Jordan Rudess, John Myung et Mike Mangini – était au milieu d’une tournée mondiale à guichets fermés à l’appui de sa dernière sortie en 2019 « La distance dans le temps » et le 20e anniversaire de « Scènes d’un souvenir » quand une pandémie mondiale a mis le monde à l’arrêt. Les musiciens se sont retrouvés chez eux, avec LaBrie au Canada et le reste du groupe aux États-Unis. Comme le destin l’aurait voulu, ils venaient de terminer la construction du DTHQ (Dream Theatre Headquarters) – une combinaison de studio d’enregistrement en direct, d’un espace de répétition, d’une salle de contrôle, d’un stockage d’équipement et d’une ruche créative. Avec LaBrie au Canada, il a d’abord écrit avec le groupe via Zoom sur un moniteur de la DTHQ. En mars 2021, il s’est envolé pour New York, a été mis en quarantaine et a enregistré sa voix face à face avec Petrucci.



