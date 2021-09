Regardez James Spader de la liste noire lutter de manière hilarante avec des accessoires et plus encore dans la saison 8 Gag Reel

De plus, les tentatives d’Amir Arison pour livrer sa ligne sur un enfant et un magasin de bonbons étaient suffisamment divertissantes pour que je l’aie déjà revu plusieurs fois, sans parler de Harry Lennix qui devenait complètement Sonny Corleone dans une prise qui n’a pas atteint la fin produit de cet épisode. Vous pouvez trouver le gag reel complet de The Blacklist Season 8 ainsi que d’autres extras avec les ensembles Blu-ray et DVD disponibles à partir du 21 septembre. L’ensemble comprend également des scènes supprimées et une fonction “Liz’s Farewell”, qui devrait certainement vaut la peine d’être regardé quelques semaines avant le retour de l’émission pour la saison 9.