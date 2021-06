Regardez James Taylor chanter Garth Brooks au 43e Kennedy Center Honors

Le Kennedy Center a partagé un court extrait de la diffusion américaine de ce soir (6) de son 43e Kennedy Center Honors, dans lequel James Taylor se produit en hommage à l’un des lauréats de cette année, le géant country Garth Brooks.

L’émission sera diffusée à 20 h HE sur CBS, avec Brooks célébrée aux côtés de l’artiste, chorégraphe et actrice Debbie Allen; auteur-compositeur-interprète et militant Joan Baez; le violoniste Midori ; et l’acteur Dick Van Dyke.

Taylor interprète la chanson de Brooks “The River”, à l’origine de l’album record de 1991 de ce dernier Ropin’ The Wind, et de son neuvième country No.1 lors de sa sortie en single l’année suivante. Brooks est montré dans le clip en train d’essuyer les larmes de ses yeux pendant la performance.

Un autre clip des temps forts du spectacle est disponible sur la chaîne YouTube du Kennedy Center, dans lequel Kelly Clarkson, qui se produit également en hommage à Brooks, dit de lui : « C’est un de ces artistes qui est si captivant, vous fermez les yeux et imaginez la performance , et je ne pense pas que beaucoup de gens puissent faire ça.

Le président du Kennedy Center, David M. Rubenstein, a déclaré : « Les Kennedy Center Honors sont un moment pour célébrer les artistes remarquables qui ont passé leur vie à élever l’histoire culturelle de notre nation et du monde. Debbie Allen évolue de manière transparente entre les disciplines artistiques et est une ambassadrice culturelle pour tous tout en ayant un impact monumental sur les danseurs de couleur partout dans le monde ; l’icône folk Joan Baez a insufflé une nouvelle vie au genre et a propulsé la musique rock vers une conscience sociale et politique.

« En tant que l’un des artistes musicaux les plus vendus au monde, Garth Brooks a rehaussé le profil de la musique country comme aucun autre chanteur avant lui ; avec une présence internationale depuis plus de 35 ans, le violoniste Midori combine une précision et une expression gracieuses pour des performances établissant des liens entre l’art et l’expérience humaine ; avec un charme qui a fait de lui l’un des interprètes les plus chéris de l’histoire du show-business, Dick Van Dyke nous a apporté des personnages bien-aimés de cinéma, de scène et de télévision adorés par des générations de fans, depuis plus de sept décennies.