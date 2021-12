Regardez James Taylor et son fils Henry jouer « Vous pouvez fermer les yeux »

James Taylor a partagé un nouveau clip vidéo de lui-même et de son fils Henry interprétant « You Can Close Your Eyes » en direct au Honda Center d’Anaheim le 30 octobre. La collaboration est intervenue à la fin de l’émission de ce soir-là sur Taylor’s grande tournée nord-américaine avec Jackson Browne.

« Henry et moi avons travaillé sur cette vieille chanson que nous voulons vous laisser », a déclaré l’auteur-compositeur-interprète bien-aimé au public. « Merci encore d’avoir rendu ce soir possible pour nous. »

« You Can Close Your Eyes » était une partie mémorable de l’album révolutionnaire de Taylor en 1971, Mud Slide Slim and the Blue Horizon, et est également devenu la face B de son single américain « You’ve Got A Friend ». Il avait été enregistré par sa sœur Kate, qui l’avait sorti trois mois avant la sortie du LP de son frère, sur son album Sister Kate.

La chanson a continué à élargir son public lorsque Linda Ronstadt l’a reprise sur son propre album de 1974, qui a changé sa carrière, le set n°1 primé aux Grammy Heart Like A Wheel. Il a également attiré une cinquantaine de versions depuis, dont celles de Richie Havens en 1976, Sheryl Corbeau en 2006, et l’ex-femme de Taylor Carly Simon en 2007, avec leurs enfants Ben et Sally Taylor.

« JT » et Carole King ont également interprété la chanson lors de la tournée des arènes qui a produit leur album Live At The Troubadour en 2010. Cette tournée sera commémorée dans Frank Marshall’s documentaire imminent Just Call Out My Name, qui sera diffusé le 2 janvier à 21 h HE sur CNN, également diffusé en direct sur CNNgo.

Taylor fera partie des MusiCares 2022 Personne de l’année événement, dans le cadre de son activité de la semaine des Grammy, à Los Angeles le 29 janvier, en l’honneur d’un autre ami de longue date, Joni Mitchell. Il a lui-même reçu ce prix en 2006. Il commencera sa tournée canadienne avec Browne le 21 avril, date à laquelle les dates se poursuivront jusqu’au 12 mai. La tournée européenne retardée de James débutera en septembre 2022.

