LA DÉPENDANCE DE JANE effectué à la ROR*B*Q concert parrainé par la station de radio de Philadelphie WMMR (93,3 FM) le samedi 25 septembre au BB&T Pavilion à Camden, New Jersey. Des séquences vidéo filmées par des fans de la performance sont disponibles ci-dessous.

Novembre dernier, LA DÉPENDANCE DE JANE chanteur Perry Farrell a déclaré au magazine Classic Rock que les fans pouvaient s’attendre à entendre de la nouvelle musique du groupe en 2021. On lui a demandé s’il pourrait y avoir un autre album de LA DÉPENDANCE DE JANE dans ses projets futurs, le chanteur de 62 ans a déclaré : “Je ne penserais pas à des albums, je penserais à des chansons.

« Nous avons tellement JANE du matériel dans la boîte », a-t-il expliqué. « Nous allons sortir quelques morceaux, peut-être en écrire de nouveaux. »

En août 2020, LA DÉPENDANCE DE JANE joué deux chansons pendant Lollapalooza‘s Lolla2020 livestream, un événement de diffusion gratuit de quatre nuits qui a eu lieu aux dates originales du festival basé à Chicago. Farrell, guitariste Dave Navarro, le batteur Stephen Perkins et bassiste Chris Chaney réunis pour leur première apparition publique en trois ans pour se produire “Je le ferais pour toi” et “Arrêter!”

LA DÉPENDANCE DE JANE sort son dernier album, “Le grand artiste de l’évasion”, en 2011.

“Le grand artiste de l’évasion” vendu environ 24 000 exemplaires aux États-Unis au cours de sa première semaine de sortie pour atterrir à la position n ° 12 sur le palmarès The Billboard 200.

“Le grand artiste de l’évasion” était LA DÉPENDANCE DE JANEle premier tout nouvel effort de studio depuis 2003 “Erreurs”, qui a ouvert avec plus de 110 000 unités pour entrer dans le classement au n ° 4.

“Le grand artiste de l’évasion” était seulement LA DÉPENDANCE DE JANEle quatrième album de matériel original en 20 ans.

Le courant LA DÉPENDANCE DE JANE la programmation comprend des membres originaux Perkins, Farrell et Navarro.

Bien que bassiste fondateur Eric Avery Il est d’abord revenu au groupe lors de sa réactivation en 2009, il a démissionné l’année suivante.

Dave Sitek de LA TÉLÉ À LA RADIO joué de la basse et co-produit “Le grand artiste de l’évasion”, tandis que Chaney est de retour en tant que bassiste de tournée.



