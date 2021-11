Jenny Lewis a été présentée dans l’épisode de Thanksgiving de The Tonight Show avec Jimmy Fallon. Elle et son groupe ont joué son nouveau single « Puppy and a Truck ». Regardez la performance, avec de nombreux graphiques numériques, ci-dessous.

Lewis a sorti « Puppy and a Truck » plus tôt ce mois-ci. C’était un incontournable du live lors de l’ouverture de la tournée de Lewis pour Harry Styles. Lewis a écrit la chanson, et elle est produite par Dave Cobb.

