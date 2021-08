Regardez JerryRigEverything battre 1800 $ de téléphone pliable dans le test de torture Z Fold3

Bien qu’il soit moins cher que les générations précédentes, le spectaculaire Galaxy Z Fold3 reste le téléphone le plus cher de la gamme Samsung et l’un des téléphones les plus chers du marché. Cela étant, il y a quelque chose d’extrêmement satisfaisant à regarder quelqu’un le détruire avec une précision méthodique. Vous savez à quoi cela mène: c’est la répartition YouTube de JerryRigEverything du Z Fold3.

Il y a quelques surprises au cours de la fonctionnalité de près de 12 minutes de sadisme technologique doux. Le verre extérieur du Galaxy Z Fold3, sur l’écran avant et les caméras arrière, est du Gorilla Glass Victus, pouvant atteindre environ 6 sur l’échelle de dureté Moh avant de se gratter. Cela signifie qu’il devrait être capable de repousser les rayures de la plupart des pièces de monnaie et des clés. L’écran intérieur en plastique, bien que considérablement plus résistant que les générations précédentes, a tout de même succombé aux rayures à un simple niveau 2. La myriade d’avertissements de Samsung au démarrage du téléphone (comme ne pas toucher l’écran intérieur avec un ongle) semble justifiée. L’aluminium peint à l’extérieur du téléphone était facile à rayer et à érafler, bien que les dommages aient été superficiels, même sur le lecteur d’empreintes digitales monté sur le côté.

Le téléphone lui-même est beaucoup plus résistant que le Fold2, grâce aux revêtements oléophobes résistants à l’eau à l’intérieur. Les éclaboussures rapides ne devraient pas endommager le téléphone grâce à un indice IP X8, mais la poussière est une autre affaire. En effet, lorsque Jerry verse de la poussière sur l’écran intérieur, cela semble laisser de fines rayures tout autour. Notamment, le mécanisme de pliage ne semble pas succomber à la saleté, du moins immédiatement.

Le cadre du Fold3 est incroyablement durable, à la fois plié et déplié. Jerry n’a pas pu remettre le téléphone sur sa charnière, comme c’était le cas avec le Fold d’origine mais pas le Fold2. Et il est resté incroyablement rigide dans sa position pliée, même s’il est un peu plus fin cette fois-ci. C’est peut-être normal, puisqu’il essayait essentiellement d’ouvrir deux téléphones à la fois. Dommage qu’on ne puisse pas en dire autant du nouveau stylet pliable, qui a été déchiré avec une facilité désinvolte.

Dans l’ensemble, le Galaxy Z Fold3 est une surprise en termes de capacité à prendre un coup (ou une brûlure), du moins pour un appareil avec beaucoup de pièces mobiles et un énorme écran en plastique comme principale caractéristique. Si vous parvenez à l’endommager, bonne chance pour une réparation. Toute cette technologie complexe n’est pas facile à réparer, selon une vidéo similaire de PBKReviews.