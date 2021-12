Regardez Jessalynn Siwa prendre une décision choquante de Siwas Dance Pop

C’est l’heure du Siwas Dance Pop Revolution.

Jojo siwa et sa maman Jessalynn siwa ont passé les derniers mois à encadrer un groupe d’adolescents en compétition pour un rôle convoité dans le groupe de musique nouvellement formé, XOMG Pop – qui sera géré par Jessalynn et servira de première partie à JoJo – et maintenant, ils approchent de la fin du paon / E! séries.

Cela signifie prendre plusieurs décisions difficiles, dont l’une devait se produire lors du tout nouvel épisode d’hier soir.

Comme le montre le clip de Siwas Dance Pop Revolution ci-dessus, Jessalynn était prête à renvoyer quelqu’un chez elle, mais elle voulait d’abord quelques opinions extérieures.

Entrez un grand nombre de professionnels de l’industrie, des cadres musicaux aux chorégraphes.

Ils ont regardé les autres concurrents jouer avant de donner leur point de vue non filtré sur chacun, et il est rapidement devenu clair que Leigha, 14 ans, était considéré comme le maillon le plus faible.

As Riche Jackson, chorégraphe de JoJo et Lady Gaga, l’a dit : « J’avais juste l’impression qu’elle n’était pas avec eux et j’ai un peu plus vieilli le groupe. »