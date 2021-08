Regardez Jimmy Eat World aller au-delà du bus à SXSW dans une nouvelle vidéo

Les piliers de la punk-pop Jimmy Eat World sont les derniers artistes à recevoir le traitement vidéo animé de la série en cours d’uDiscover Music, «Beyond The Bus».

Filmé exclusivement pour uDiscover Music, “Beyond The Bus” a déjà présenté des histoires de festivités rock’n’roll Jesse Hughes des Eagles Of Death Metal, rockeurs australiens irrépressibles Airbourne et légende du blues-rock George Thorogood. En effet, il est juste de dire que seuls les groupes avec une soif inextinguible pour la route et les plats plus exotiques disponibles à la table du rock sont susceptibles d’être immortalisés dans cette série.

En allant ‘Beyond The Bus’, le quatuor de l’Arizona Jimmy Eat World raconte à uDiscover Music tout sur leurs exploits lors du South By Southwest Festival, alors relativement embryonnaire au Texas en 1998. Vous pouvez regarder l’interview dans son intégralité ci-dessous, mais d’abord, si vous faites défiler vers le bas , vous pouvez avoir un avant-goût de ce qui s’est passé.

« En 1998, South By Southwest [SXSW] n’était pas le genre énorme d’ambiance d’entreprise qu’il est maintenant », a déclaré le batteur Zach Lind. «C’était un peu plus rustique, moins fréquenté, et avec principalement des groupes jouant dans des salles, puis des tentes temporaires et des gens jouant à l’extérieur d’un restaurant ou autre. En gros, ils nous ont offert un choix – 100 $ en badges pour voir tous les autres spectacles ou billets de boisson.

« Nous avons opté pour l’argent et cinq tickets boissons », poursuit-il. « Il y avait cinq gars dans notre groupe – le groupe et un roadie. Si vous y réfléchissez, même si nous n’étions pas très populaires, c’était un peu insultant de faire tout ce chemin pour jouer dans cette salle pour presque pas d’argent et cinq tickets de boisson.

Cependant, le groupe n’était rien d’autre que débrouillard et ils ont décidé que les tickets boissons pourraient être avantageux après tout.

“J’avais l’habitude de faire des flyers, alors j’ai en quelque sorte utilisé ces connaissances pour les appliquer à cette situation où nous sentions que nous méritions plus de tickets boissons”, poursuit Rick Burch. « En utilisant des images clipart, des ciseaux et du ruban adhésif, nous pourrions assembler une très bonne chose. Ensuite, nous avons fait une impression finale et nous avons eu une feuille entière concise et contenant toutes les informations. »

« Tom (Linton – guitare et chant) était à bord et il a adoré l’idée », poursuit Burch. “Il a dit:” Hé, nous avons tout ce dont nous avons besoin dans la camionnette – allez au magasin de copie et travaillez votre magie. Alors Tom et moi nous sommes dirigés vers le magasin de copie le plus proche et ils avaient le même papier de couleur orange, qui était la clé. Commencé avec cinq, dupliqués en 10, puis en 20. Cela a rempli une feuille de papier. Une fois que j’ai obtenu le maître, frappez 50.

Alors, après avoir tiré le meilleur parti d’une mauvaise affaire, Jimmy Eat World a-t-il tiré le meilleur parti de ses billets de boissons excédentaires au SXSW? Regardez le reste de « Beyond the Bus » pour le savoir.

Écoutez le meilleur de Jimmy Eat World sur Apple Music et Spotify.