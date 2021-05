Regardez Joel McHale nommé Drop Android Central tout en annonçant de nouveaux téléviseurs Android Hisense

Hisense vient de lancer sa gamme Android TV 2021 avec plusieurs nouveaux modèles et avec l’aide de l’acteur “Community” Joel McHale. Il a même laissé tomber Android Central dans le processus, ce qui n’est pas surprenant puisque nous avons donné au Hisense H9G Quantum une critique aussi élogieuse comme l’un des meilleurs téléviseurs Android du marché.

McHale poursuit en disant que si vous regardez le lancement, “vous êtes soit un journaliste technique, un consommateur bien informé, ou simplement un passionné de vidéos d’annonces de gammes de produits”. Ce qui, pour être juste, est probablement également vrai si vous lisez cet article. Il déclare ensuite l’évidence en disant que “vous ne voulez pas être coincé avec un costume d’entreprise armé de blagues faibles et de yeux tristes” avant d’en présenter un lui-même.

Le lancement commence par l’introduction d’un nouveau projecteur à courte focale L5F Laser TV, disponible dès maintenant au prix de 5000 $. Et si vous agissez maintenant, Hisense “jettera une télécommande, normalement d’une valeur de 15 000 $ gratuitement.” Pas vraiment, cependant.

Le Hisense U6G est un téléviseur Android assez ordinaire pour 2021, avec 4K à 60 Hz, point quantique ULED et jusqu’à 600 nits de luminosité. Il est également livré avec une télécommande vocale pour un accès rapide à l’Assistant Google.

Les choses commencent à devenir intéressantes avec l’U7G, qui est «dédié aux joueurs». Il propose un taux de rafraîchissement natif de 120 Hz, FreeSync Premium, un mode à faible latence, un taux de rafraîchissement variable, une gradation locale complète, jusqu’à 1000 nits de luminosité maximale, IMAX amélioré et Dolby Vision / Atmos. Avez-vous suivi tout cela? Eh bien, en gros, ce sera parfait pour quand (plus comme si) vous accrochez une PS5.

L’U8G prend les choses encore plus haut avec HDR10 +, 1500 nits de luminosité, Dolby Vision IQ et un design élégant et bord à bord. Hisense annonce également son premier modèle 8K avec l’U800GR, qui est également le seul modèle Roku du peloton.

Le Hisense U9DG, qui revendique le titre de premier téléviseur Duel Cell aux États-Unis, est probablement le plus impressionnant du groupe. à l’aide de 2 millions de zones de gradation locales. Il dispose également de haut-parleurs frontaux, que beaucoup plus de téléviseurs devraient avoir hors de la boîte.

Le projecteur à courte focale est disponible aujourd’hui, mais les téléviseurs ne seront disponibles qu’en mai jusqu’au milieu de l’année, selon le modèle. Le prix commence à 499,99 $ pour le Hisense U6G 50 “et va jusqu’à 3499,99 $ pour le Hisense U9DG Dual Cell. Vous pouvez consulter le lancement Hisense ci-dessous avec toutes les singeries de Joel McHale et une apparition du président Hisense lui-même.

