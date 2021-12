Regardez Joey Allen de Warrant goûter la « tarte aux cerises sucrées » au siège de Sweetwater

Une courte vidéo de GARANTIR guitariste Joey Allen essayer une tarte aux cerises sucrée au Eau douce siège à Fort Wayne, Indiana peut être vu ci-dessous.

De retour en 2018, GARANTIR guitariste Erik Turner a déclaré à Green Bay, une station de radio du Wisconsin 94.3 Jack FM qu’il ne se lasse jamais d’interpréter certains des plus grands succès du groupe, comme « Tarte aux cerises » et « Paradis ». « Nous le jouons toujours dans un endroit différent, [in front of] des gens différents », a-t-il déclaré. « S’il y a beaucoup de gens là-bas qui passent un bon moment et que vous buvez quelques bières, ça ne vieillit jamais de regarder les gens chanter vos chansons et vos paroles et crier et crier quand vous êtes fini de jouer cette chanson [‘Cherry Pie’]. Maintenant, cela dit, si nous répétions beaucoup, ce ne serait pas amusant de jouer ces chansons dans la pièce par nous-mêmes – non, absolument pas. Mais vous vous mettez dans cette atmosphère et vous obtenez une réponse à, disons, ‘Down Boys’ ou ‘La Case de l’oncle Tom’, « Parfois elle pleure »… nous avons un tas de chansons… « J’ai vu rouge » et ‘Tarte aux cerises’ et des trucs comme ça. Donc ça ne vieillit jamais, non. »

Au cours d’une interview diffusée en mai 2006 dans le cadre de VH1‘s « Heavy: L’histoire du métal » documentaire en quatre parties retraçant l’évolution de la musique et de la culture heavy metal, original GARANTIR chanteuse Jani Lane a déclaré à propos de « Tarte aux cerises », « Je déteste cette chanson. Je n’avais aucune intention d’écrire cette chanson. Le disque était fait. Le disque s’appelait ‘La Case de l’oncle Tom’. Et Donny Intérieur [president of Columbia Records] a appelé et a dit: ‘Je n’entends pas le single. Tu dois me donner un putain de single comme « L’amour dans un ascenseur ». J’ai besoin de quelque chose comme ça. Alors cette nuit-là j’ai écrit ‘Tarte aux cerises’. Je le lui ai envoyé. Il a vécu avec pendant le week-end. Puis tout d’un coup l’album s’appelle ‘Tarte aux cerises’. Le record s’appelle ‘Tarte aux cerises’. Je fais des concours de mangeurs de tartes aux cerises. Le célibataire ‘Tarte aux cerises’. À droite? Si je mens, je meurs. Et mon héritage est ‘Tarte aux cerises’. Tout en moi est ‘Tarte aux cerises’. je suis le ‘Tarte aux cerises’ mec. Je pourrais me tirer une balle dans la tête pour avoir écrit cette chanson. »

Parler au « Taz la nuit » émission sur Kalamazoo 92,5 WZUU radio en novembre 2007, Lani congédié son « Heavy: L’histoire du métal » commente, affirmant : « Ils [VH1 producers] vient de m’attraper un mauvais jour. C’était un mauvais moment – je traversais un divorce, ma mère venait de décéder, tout ce genre de choses se passait – et ils m’ont assis sur une chaise et veulent commencer à me poser des questions, et je ne voulais pas être là, alors… Vous savez, poussez cette interview de côté, je suis heureux comme une palourde d’avoir écrit une chanson qui est toujours jouée et toujours creusée par tant de gens. C’est déjà assez difficile d’écrire une chanson, encore moins une chanson qui reste dans le coin. »

voie enregistré plusieurs albums avec GARANTIR à la fin des années 1980 et au début des années 1990, mais a quitté le groupe à plusieurs reprises. Le septième LP studio du groupe, « Né de nouveau », est sorti en 2006 et présentait Jaime St. James en tant que chanteur principal. En 2008, voie renvoyé à GARANTIR temporairement et en tournée avec le groupe. En septembre de cette année-là, GARANTIR a annoncé que Jani était encore reparti. Le groupe l’a remplacé par Robert Mason.

voie est décédé en août 2011 à l’âge de 47 ans. Les ambulanciers ont trouvé son corps dans une chambre de motel Comfort Inn à Woodland Hills, en Californie, près de Los Angeles. voie avait lutté contre l’abus d’alcool pendant des années.



