Regardez John Cena se faire défier de façon hilarante par un lutteur dans un nouveau clip Wipeout

Deux concurrents de Wipeout composent l’équipe Sister Smash dans un nouvel épisode de la série de compétitions de course d’obstacles et, en se basant uniquement sur leur nom, les lecteurs peuvent supposer qu’ils donnent des coups de pied. L’un est un combattant MMA, tandis que l’autre est un lutteur, qui a évidemment un lien avec John Cena. Après que l’équipe ait terminé son premier cours, Camille Kostek a demandé à Amira si elle avait quelque chose à dire à Cena et, sans manquer un battement, elle a dit ce qui suit.