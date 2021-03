Regardez Jon Jones frapper les pads alors qu’il emballe 40 livres de muscle pur pour ses débuts en poids lourd à l’UFC

Jon Jones a été concentré sur le laser avec son passage aux poids lourds.

La légende des poids légers a finalement atteint la catégorie de poids supérieure de l’UFC après plus d’une décennie de domination à 205 lb et il devrait affronter le vainqueur de Stipe Miocic et Francis Ngannou à l’UFC 260.

Jon Jones a l’air formidable chez les poids lourds

Alors qu’Israël Adesanya a décidé de ne pas se muscler pour se battre pour le titre des poids mi-lourds en passant du poids moyen au combat contre Jan Blachowicz – une décision qui lui a coûté cher – Jones s’est mis à améliorer son corps.

Le joueur de 33 ans a ajouté jusqu’à 50 livres de muscle, mais depuis qu’il a frappé les coussinets et fait du cardio, il fonctionne maintenant à un solide 245 livres.

À 6 pieds 4 pouces, Jones est de toute façon un grand être humain, mais maintenant il a rempli son cadre et il l’a fait de manière régulière et mesurée, il semble plus dangereux que jamais.

Jones n’est pas tout à fait sûr du poids contre lequel il se battra, mais il admet que 245 lb se sent bien.

«Cela fait du bien de frapper à nouveau les mitaines de manière plus cohérente. Ne pensez pas que c’est le meilleur pour mon gonflement étant donné que je suis redescendu à 245 livres », a déclaré Jones.

«J’avoue que je me sens bien à ce poids. Voyons simplement où les cartes atterrissent. Mon objectif est de concourir beaucoup plus. »

Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré que Jones obtiendrait une chance au titre des poids lourds lorsqu’il fera ses débuts dans cette division. Son bilan de 26-1-1 – il est techniquement invaincu, mais un non-concours et un DQ sont des imperfections sur son record – le justifie certainement.

Que va-t-il faire pour aller de l’avant? Peut-il redescendre à 205 livres s’il le voulait? Des rendez-vous avec Israel Adesanya et Blachowicz pourraient attendre si tel est le cas, mais ce dernier pense qu’il battrait Jones.

Jon Jones semble très bien bouger à son nouveau poids

« Jon Jones est quelque part là-bas et je crois que j’aurai l’occasion de le combattre à l’avenir », a déclaré Blachowicz à Just Scrap Radio sur BJPENN.com.

«Je pense que tout le monde aimerait se battre contre lui. Nous verrons l’avenir.

«Il m’a promis ce combat mais je ne veux pas parler de Jon Jones parce que c’est ennuyeux pour moi. Mais, il m’a promis le combat après avoir assommé Corey Anderson. Je crois que dans l’avenir, nous ferons le combat d’une manière ou d’une autre.

« Si l’UFC m’envoie le contrat et que je combat Jon Jones, mon équipe et moi trouverons un moyen de le battre », a déclaré Blachowicz. « Bien sûr, j’essaierais de l’assommer, mais je pense que ce serait un combat similaire au mien avec Israël. »