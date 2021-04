Regardez Jon Schaffer quitter le palais de justice fédéral de DC après avoir plaidé coupable à deux accusations pour son rôle dans Capitol Riot

ActualitésNation Now producteur Alex Rhoades était là comme TERRE GELÉE guitariste Jon Schaffer est sorti d’un tribunal fédéral de Washington, DC, le vendredi 16 avril, après avoir plaidé coupable pour son rôle dans l’émeute du 6 janvier au Capitole américain. Dans le cadre de l’accord de plaidoyer, il a conclu un accord de coopération avec le gouvernement.

Dans la vidéo d’une minute ci-dessous, Schaffer peut être vu sortir du palais de justice et être accueilli par une femme non identifiée avant que le couple s’éloigne en ignorant les questions de Rhoades.

Même si Schaffer a été initialement accusé de six crimes, y compris avoir commis un acte de violence physique et ciblé la police avec un spray anti-ours, il a plaidé coupable à seulement deux chefs d’accusation: obstruction à une procédure officielle du Congrès; et l’intrusion sur des terrains restreints du Capitole alors qu’il était armé d’une arme mortelle ou dangereuse. Le premier chef d’accusation est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 20 ans de prison, tandis que le second est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de 10 ans.

Selon CNN, les procureurs et SchafferLes avocats de l ‘entreprise ont accepté de lui recommander de passer entre trois ans et demi et quatre ans et demi de prison, en raison de la fructification de sa coopération avec le gouvernement.

Le gouvernement a accepté de ne pas s’opposer Schafferla libération pendant la phase de détermination de la peine.

Schafferl’avocat de, Marc Victor, a demandé au juge que son client soit libéré sans aucune restriction de voyage, affirmant que pendant qu’il vivait dans l’Indiana, il avait une famille dont il s’occupait en Floride et que son équipe juridique se trouvait en Arizona. Il a également noté que Schaffer est un “musicien et artiste d’enregistrement de renommée internationale”.

“Il est la première personne à plaider coupable dans cette enquête historique pour assumer la responsabilité de son rôle dans l’émeute du Capitole”, Victor mentionné. “Il a contacté les autorités dès qu’il a découvert qu’il était une personne d’intérêt, et il s’est rendu.”

Après avoir plaidé coupable, Schaffer a été libéré aux conditions suivantes:

* Schaffer doit se soumettre à la surveillance du tribunal dans le district de Northem de l’Indiana.

* Schaffer rendra son passeport et tout autre document de voyage international.

* Doit rester à l’extérieur de DC, sauf pour les audiences du tribunal et les réunions avec les avocats.

* Sera autorisé à voyager à l’intérieur des États-Unis continentaux avec un préavis aux services de mise en état.

* Schaffer ne peut posséder aucune arme à feu ou engin explosif, y compris les armes à feu légalement possédées. Toute arme à feu doit être retirée de son domicile.

Dans son accord de plaidoyer, Schaffer a reconnu que le 6 janvier 2021, il était à Washington pour assister à la “Arrêtez le vol” rassemblement à l’Ellipse à Washington, DC pour protester contre les résultats de l’élection présidentielle, qu’il croyait frauduleuse. Schaffer portait un gilet tactique et portait un spray anti-ours, une arme dangereuse et un irritant chimique utilisé pour éloigner les ours. Une fois le rallye terminé, Schaffer rejoint une grande foule qui a marché de l’Ellipse au Capitole, où une session conjointe du Congrès, présidée par Vice-président Michael Pence, était en session pour certifier les résultats du vote du collège électoral. Peu de temps après 14h00, des membres de la foule ont forcé l’entrée dans le bâtiment du Capitole, perturbant la session conjointe et provoquant l’évacuation des membres du Congrès et du Vice-président des chambres de la Chambre et du Sénat.

Dans son accord de plaidoyer, Schaffer a admis qu’après son arrivée sur le terrain du Capitole, il a franchi des barrières destinées à restreindre l’accès au public et à un ensemble de portes verrouillées du côté ouest du Capitole. Vers 14 h 40, Schaffer s’est positionné devant une foule qui a enfoncé un ensemble de portes gardées par quatre officiers de la police du Capitole des États-Unis (USCP) portant des tenues anti-émeute. Schaffer a admis être parmi les premiers individus à passer les portes endommagées et à pénétrer dans le bâtiment du Capitole, forçant les officiers à battre en retraite. Schaffer et d’autres s’avancèrent vers cinq ou six officiers de l’USCP en marche arrière tandis que les membres de la foule se gonflaient à l’intérieur du Capitole et submergeaient les officiers. Les officiers ont finalement déployé un irritant chimique pour disperser la foule. Schaffer était parmi les personnes qui ont été aspergées au visage, après quoi il est sorti tout en tenant son propre spray anti-ours dans ses mains.

Dans le cadre de l’accord de plaidoyer, Schaffer a accepté de coopérer avec les enquêteurs et potentiellement de témoigner dans des affaires pénales connexes, selon CNN. En échange de Schafferl’aide du ministère de la Justice pourrait plus tard exhorter le juge à faire preuve de clémence lors de sa condamnation.

Dans le cadre de l’accord, le ministère de la Justice a proposé de parrainer Schaffer pour le programme de protection des témoins.

Le musicien de 53 ans est le premier accusé d’émeute du Capitole à conclure un accord de plaidoyer.

Le chapitre Indiana de la Gardiens du serment s’est éloigné de Schaffer après son arrestation, affirmant qu’il n’était pas membre du groupe local. Mais l’organisation nationale, qui vend des adhésions à vie pour 1 200 $, n’a pas commenté son affiliation présumée avec le groupe.

Lors d’un novembre 2020 Donald Trump rassemblement à Washington, DC, Schaffer a été filmé en train de marcher derrière un couple de Floride, Kelly Meggs et Connie Meggs, qui sont accusés d’être parmi 10 membres du Gardiens du serment d’avoir joué un rôle de premier plan dans l’assaut du Capitole. Selon les autorités fédérales, Kelly et Connie Meggs tracé pendant des semaines avant l’attaque, a assisté à des séances de formation et en a recruté d’autres. Kelly Meggs est le chef de 52 ans de la Gardiens du serment‘chapitre en Floride.