Regardez Joseph Gordan-Levitt chanter « When We Met », une nouvelle chanson de la série Apple TV+ « Mr. Corman’

Plus tôt dans la journée, Apple a sorti l’une des chansons de la série de comédie dramatique Apple TV+ Mr. Corman, avec Joseph Gordan-Levitt.

La nouvelle vidéo présente Gordan-Levitt chantant la chanson “When We Met”. Vous pouvez le vérifier ci-dessous :

La réalité n’est pas toujours le soleil et les arcs-en-ciel pour Josh, mais les fantasmes musicaux magiques ne sont jamais loin. Regardez M. Corman maintenant sur Apple TV+.

M. Corman raconte l’histoire de Josh Corman, un artiste qui a du mal à trouver son but tout en enseignant en cinquième année dans une école publique de la vallée de San Fernando.

“Mr. Corman” suit les jours et les nuits de Josh Corman, interprété par Gordon-Levitt, un artiste dans l’âme mais pas de métier. Une carrière dans la musique n’a pas abouti et il enseigne en cinquième année dans une école publique de la vallée de San Fernando. Son ex-fiancée Megan a déménagé et son copain de lycée Victor a emménagé. Il sait qu’il a beaucoup de raisons d’être reconnaissant, mais se retrouve néanmoins aux prises avec l’anxiété, la solitude et un soupçon sombre qu’il craint en tant que personne. Sombrement drôle, étrangement belle et profondément sincère, cette comédie dramatique relatable parle pour notre génération contemporaine de trentenaires – riches de bonnes intentions, pauvres en prêts étudiants et aspirant à devenir de vrais adultes avant de mourir.

Le spectacle met également en vedette Arturo Castro, Debra Winger, Bobby Hall alias Logic, Alexander Jo, Juno Temple, Jamie Chung, Shannon Woodward et Hector Hernandez. Gordon-Levitt joue non seulement le rôle de M. Corman, mais est également réalisateur et producteur exécutif de la série.

La première saison de M. Corman est maintenant diffusée en streaming sur Apple TV + et est mieux vécue avec les meilleurs téléviseurs pour Apple TV 2021 ainsi que la nouvelle Apple TV 4K (2021)

