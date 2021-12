Regardez Joseph Gordon-Levitt dans le rôle de Travis Kalanick, ancien PDG d’Uber, dans le teaser d’une nouvelle émission télévisée

Joseph Gordon-Levitt est pompé. En fait, il est super motivé, assumant le rôle de l’ancien PDG d’Uber, Travis Kalanick, dans une série limitée de Showtime qui débutera le 27 février 2022 et retracera l’ascension chaotique de la startup des transports.

L’émission s’intitule Super Pumped d’après le livre de non-fiction le plus vendu du même nom du journaliste du New York Times Mike Isaac. Il a été développé par Brian Koppelman et David Levien, co-créateurs de Billions, une série qui se délecte du comportement pugnace des super-riches. Il y aura beaucoup de matériel familier pour Koppelman et Levien dans l’histoire de Kalanick, alors, avec l’ancien PDG décrit à juste titre dans la bande-annonce comme « le tristement célèbre mauvais garçon de la technologie » (ces mots prononcés par Uma Thurman, qui joue Arianna Huffington, co -fondateur du Huffington Post, dans l’émission).

« C’est une étude de cas d’ingéniosité et de folie. »

« L’histoire d’Uber est riche en rebondissements, en personnalités uniques et en implications importantes pour les entreprises américaines », a déclaré Jana Winograde, présidente du divertissement chez Showtime en 2019 lorsque les plans de la série ont été annoncés. « C’est une étude de cas d’ingéniosité et de folie, et il n’y a pas d’écrivains mieux adaptés que Brian et David pour explorer cette entreprise et les personnes qui la conduisent, littéralement et métaphoriquement. »

Chaque saison de Super Pumped retracera une histoire différente du monde des affaires, avec la première saison, Super Pumped: The Battle For Uber, se concentrant sur Uber et Kalanick.