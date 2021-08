Regardez Journey jouer à «We Love Nyc: The Homecoming Concert»

Le samedi 21 août, des rockeurs légendaires PÉRIPLE joué sur la Great Lawn de l’emblématique Central Park de New York dans le cadre de la “We Love NYC: Le concert de retour à la maison”.

L’événement, produit par le directeur musical Clive Davis en coordination avec la ville de New York et Pays vivant, a été vu par une foule vaccinée de 60 000 personnes et devait être « une célébration du retour de la ville de New York » après 17 mois difficiles marqués par la pandémie de COVID-19, selon un communiqué de presse.

Environ 80% des billets pour l’événement ont été distribués gratuitement. Tous les participants âgés de 12 ans ou plus ont été invités à présenter une preuve de vaccination contre la COVID-19. Les enfants qui n’étaient pas encore éligibles à la vaccination devaient fournir la preuve d’un test COVID négatif.

D’autres artistes se produisant à l’événement inclus Paul Simon, Jennifer Hudson, LES TUEURS, Polo G, Patti Smith, Bruce Springsteen, Jean Wyclef, Marron Kane, Jennifer Hudson, Cynthia Erivo, Elvis Costello, LL Cool J, Jon Batiste, Andrea Bocelli, TERRE, AIR ET FEU, Jour de la chance, Kenny “Babyface” Edmonds, Barry Manilow, les Philharmonique de New York et Carlos Santana.

PÉRIPLE a fait son retour sur scène le 29 juillet lors d’un “aftershow” spécial au Aragon Ballroom de Chicago. Le concert a eu lieu deux jours avant PÉRIPLEl’apparition de Lollapalooza sur la scène Bud Light Seltzer à Grant Park.

PÉRIPLELa programmation de pour les trois spectacles comprenait le retour du batteur Deen Castronovo, qui partageait les tâches de batterie dans le groupe avec Narada Michael Walden. Walden, bassiste Randy Jackson et claviériste/choriste Jason Derlatka tous ont rejoint PÉRIPLE l’année dernière après la séparation acrimonieuse du groupe avec le batteur Steve Smith et bassiste Ross Valory. Jackson – qui a déjà joué avec PÉRIPLE au milieu des années 1980 — a été contraint de rater l’Aragon, Lollapalooza et “We Love NYC” car il devait subir une opération du dos. Le remplacer était Marco Mendoza, qui a déjà joué plusieurs spectacles en 2019 avec Castronovo et PÉRIPLE guitariste Neal Schon sous le “Le voyage de Neal Schon dans le temps” bannière.

