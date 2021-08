Regardez Journey se produire à Grantville, en Pennsylvanie

Des séquences vidéo filmées par des fans de PÉRIPLELe concert du 24 août au Hollywood Casino de la scène myheroes du Penn National Race Course à Grantville, en Pennsylvanie, est visible ci-dessous. Le spectacle était initialement prévu le dimanche 22 août mais a été reporté en raison des intempéries.

PÉRIPLE a fait son retour sur scène le 29 juillet lors d’un “aftershow” spécial au Aragon Ballroom de Chicago. Le concert a eu lieu deux jours avant PÉRIPLEl’apparition de Lollapalooza sur la scène Bud Light Seltzer à Grant Park.

PÉRIPLELa programmation de pour les spectacles mentionnés ci-dessus comprenait le retour du batteur Deen Castronovo, qui partageait les tâches de batterie dans le groupe avec Narada Michael Walden. Walden, bassiste Randy Jackson et claviériste/choriste Jason Derlatka tous ont rejoint PÉRIPLE l’année dernière après la séparation acrimonieuse du groupe avec le batteur Steve Smith et bassiste Ross Valory. Jackson – qui a déjà joué avec PÉRIPLE au milieu des années 1980 – a été contraint de manquer tous les concerts récents parce qu’il devait subir une opération du dos. Le remplacer était Marco Mendoza, qui a déjà joué plusieurs spectacles en 2019 avec Castronovo et PÉRIPLE guitariste Neal Schon sous le “Le voyage de Neal Schon dans le temps” bannière.

En juin, PÉRIPLE partagé un nouveau single, “La façon dont nous avions l’habitude d’être”. La chanson était la première nouvelle musique du groupe multi-platine depuis l’album de 2011. “Éclipse”, et le premier morceau publié par la gamme remaniée du groupe. “La façon dont nous étions” Des marques Walden et Derlatkapremiers enregistrements en studio avec le groupe, et Jackson‘s premier depuis 1986’s “Élevé à la radio”. La chanson a été produite par Narada Michael Walden à son Studios Tarpan, avec la coproduction de Schôn et Caïn.



