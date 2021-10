Regardez: Journey To Castle Vader dans un nouveau clip de LEGO Star Wars: Terrifying Tales

X

C’est enfin officiellement la saison effrayante, et pour lancer le mois d’octobre avec style, Disney vient de sortir le tout premier spécial Halloween de Star Wars. LEGO Star Wars : Contes terrifiants est maintenant disponible en streaming, et vous pouvez en avoir un avant-goût avec ce nouveau clip partagé par Disney, qui invite les téléspectateurs à faire un voyage à Castle Vader avec Poe Dameron et BB-8. Découvrez le clip d’une minute dans la vidéo ci-dessus.

Situé après les événements de Star Wars: The Rise of Skywalker, Terrifying Tales voit le pilote as de la Résistance (exprimé par Jake Green) et son fidèle droïde BB-8 alors qu’ils effectuent un atterrissage d’urgence sur la tristement célèbre planète volcanique de Mustafar. Une fois là-bas, ils découvrent que Graballa le Hutt a acheté le château de Dark Vador et le transforme en premier hôtel de luxe inspiré des Sith de la galaxie.

Dans ce clip, nous voyons Graballa (Dana Snder) montrant ses nouveaux invités à travers l’hôtel, qui est rempli de souvenirs Sith, y compris le Skello-Trooper inédit. Il a même un droïde Vador très réaliste pour faire de la publicité pour la boutique de cadeaux de l’hôtel. L’enfant qui répare le droïde Dark lorsqu’il rencontre un problème est le jeune mécanicien Dean (Raphael Alejandro), qui se lie d’amitié avec Poe et BB-8.

Contes terrifiants est en fait un spécial sur le thème de l’anthologie et la majeure partie de l’histoire voit Poe et ses amis rencontrer Vaneé (Tony Hale), le fidèle serviteur de Vador qui leur raconte trois histoires effrayantes liées à des artefacts anciens et à des méchants emblématiques de toutes les époques de la saga. Mais Vaneé a peut-être ses propres arrière-pensées pour tisser ces fils en dehors du simple divertissement…

Si vous avez apprécié le spécial Noël unique de l’année dernière LEGO Star Wars, vous devez également jeter un coup d’œil à celui-ci. Bien qu’aucune star du cinéma ne prête sa voix cette fois-ci, Christian Slater fait ses débuts dans la franchise en tant que Ren, le maître original des Chevaliers de Ren, ce qui signifie que c’est la première fois que le personnage apparaît dans les médias Star Wars à l’écran.

Attraper LEGO Star Wars : Contes terrifiants sur Disney Plus maintenant.

