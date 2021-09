Regardez Judas Priest jouer à Grand Rapids, Michigan

Des séquences vidéo filmées par des fans de JUDAS PRIESTLa performance du 16 septembre au Van Andel Arena à Grand Rapids, Michigan peut être vue ci-dessous.

Les légendes britanniques du heavy metal, qui célèbrent leur 50e anniversaire, ont ajouté plusieurs chansons rarement jouées dans leur set, notamment “Un coup à la gloire” et “Envahisseur”, ainsi que plusieurs morceaux qui n’avaient pas été joués depuis longtemps, comme “Rocka Rolla, “La patrouille de l’enfer”, “Une touche de mal” et “Ciel rouge sang”.

La setlist du groupe était la suivante :

01. Un coup à la gloire



02. Coup de foudre



03. Vous avez une autre chose à venir



04. Roue libre brûlant



05. Amoureux du turbo



06. patrouille de l’enfer



07. La sentinelle



08. Une touche de mal



09. Rocka Rolla



dix. Victime de changements



11. Plaines désertiques



12. Ciel rouge sang



13. Envahisseur



14. Anti douleur

Bis:

15. The Hellion / Oeil électrique



16. L’enfer plié pour le cuir



17. Enfreindre la loi



18. Vivre après minuit

JUDAS PRIEST a lancé sa première tournée à l’ère de la pandémie, la reprogrammée “50 ans de heavy metal” Trek nord-américain, le 8 septembre au Santander Arena de Reading, en Pennsylvanie.

JUDAS PRIEST guitariste Richie Faulkner Raconté Lana Morgan du 102.9 Le cochon station de radio sur le “50 ans de heavy metal” setlist : « C’est toujours un défi de se lancer dans une nouvelle tournée, de créer une setlist. Ils ont, genre, un million de chansons. Vous allez toujours rater la chanson préférée de quelqu’un. c’est dynamique, ça coule, il y a de bons pics et des creux et de la tension et du drame – et vous mettez une setlist ensemble comme ça – et vous devez aussi taper sur les vieilles chansons et les nouvelles chansons, tout ce genre de choses. “Nous avons rassemblé ce que nous pensons être le set le plus dynamique, le plus excitant et le plus dramatique. Et il semble que cela se passe très bien. Et au fur et à mesure que nous avançons dans la tournée, si nous revenons aux États-Unis ou si nous faisons différents marchés à travers le monde , nous ne sommes pas opposés à mettre de nouvelles chansons là-dedans – des chansons différentes, devrais-je dire. Nous pourrions réévaluer un peu la setlist et la rendre un peu plus excitante, la changer.

“La réaction que nous obtenons à la setlist en ce moment a été très positive, et il y a des morceaux vraiment surprenants là-dedans – certains que le groupe n’a pas joué depuis longtemps et d’autres sur lesquels le groupe n’a jamais joué en live. jusqu’à ce point”, a-t-il poursuivi. “Donc, en tant que fan moi-même, c’est génial d’être là-bas en train de jouer ces chansons et de voir le groupe jouer ces chansons pour la première fois dans certains cas.”

Le 15 octobre, JUDAS PRIEST libérera “50 ans de musique heavy metal”, un coffret gigantesque en édition limitée qui comprendra tous les albums live et studio officiels à ce jour, ainsi que 13 disques inédits. Il s’agit de la sortie la plus complète de musique inédite que le groupe ait réalisée à partir de ses vastes archives – un vrai régal pour les fans. Restauré et mixé par Tom Allom à La Cucina W8 et maîtrisé par Alex Wharton à Studios d’Abbey Road, cette version spéciale sera disponible via Sony Musique.



