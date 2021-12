Regardez Kacey Musgraves découvrir sa couleur préférée dans « Sesame Street »

Kacey Musgraves arrêté par Sesame Street pour interpréter une chanson sur les couleurs intitulée « Toutes les couleurs du monde ». La mélodie d’inspiration country ne manquera pas de rester dans votre tête toute la journée.

Elmo et ses amis se lancent dans un voyage en essayant d’amener Kacey à découvrir sa couleur préférée, pour se rendre compte qu’il y a tellement de couleurs qu’il n’est pas nécessaire d’en choisir une seule.

Le mois dernier, Musgraves a partagé une version de la chanson de 2005 de Coldplay « Fix You » dans le cadre d’un court métrage d’animation stop de Chipotle intitulé A Future Begins.

A Future Begins a été créé pour soutenir le programme de Chipotle visant à aider la transition d’un million d’acres de terres à la prochaine génération d’agriculteurs. La chaîne de restauration rapide et décontractée mexicaine rapporte qu’elle paie «environ 300 millions de dollars» de suppléments de prix par an pour de la «vraie nourriture» cultivée de manière durable et responsable. Chipotle a également engagé 5 millions de dollars sur cinq ans pour « aider à éliminer les obstacles et permettre à la prochaine génération d’agriculteurs et d’éleveurs de réussir ».

En octobre, la superstar country a interprété deux chansons dans le premier épisode de La 47e saison de Saturday Night Live, qui a été animé par l’acteur et compatriote Texan Owen Wilson.

Pendant « justifié », Musgraves a joué assise sur un tabouret et semblait nue derrière sa guitare acoustique. Peu de temps après la diffusion de l’épisode, la star a tweeté une photo de Forrest Gump pendant laquelle le personnage de Robin Wright, Jenny, interprète « Blowin’ In The Wind » de Bob Dylan tout nu.

Musgraves a joué « camera roll » pour sa deuxième chanson, qui a commencé avec une main tenant un polaroïd de l’artiste devant la caméra. La performance s’est poursuivie avec le musicien qui chantait assis d’un côté d’une table tandis que des projections vidéo vacillantes apparaissaient de l’autre côté.

Les deux chansons figurent sur le dernier album de la star, maudit, qui a été décrit comme « une tragédie des temps modernes en trois actes » qui « raconte un voyage extrêmement personnel de chagrin et de guérison ».

Achetez ou diffusez la reprise de « Fix You » de Kacey Musgrave.