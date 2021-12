Regardez Kelly Clarkson absolument écraser l’une des chansons rock les plus emblématiques des années 90

Kelly Clarkson a développé sa marque en tant que personnalité de la télévision et animatrice de talk-show à un point tel que parfois les gens ont besoin de se rappeler ce qui l’a rendue célèbre en premier lieu : cette voix. L’animatrice de The Kelly Clarkson Show a tué une récente tournée de « Kellyoke », un segment de son émission où elle interprète des reprises qui sortent parfois de sa timonerie pop.

Le mentor de The Voice a fait tomber la maison avec son interprétation du classique des années 1990 des Pixies « Where Is My Mind? » dans l’épisode du 29 novembre de l’émission, apportant une nouvelle profondeur à la chanson avec ses pipes de marque. Les fans de rock classique ne s’attendaient peut-être pas à ce tour de Clarkson, mais personne ne peut s’y opposer.

Clarkson est peut-être au sommet de son art en termes de chant en direct, mais l’ancienne d’American Idol a pris quelques coups durs sur le plan personnel cette année. La chanteuse « Stronger » s’est battue devant les tribunaux avec son ex-mari Brandon Blackstock, et au milieu de son spécial de Noël récemment, elle a donné aux fans un aperçu des montagnes russes émotionnelles auxquelles elle a été confrontée en chantant « Merry Christmas (To The One I Utilisé pour savoir) » en direct.

Pendant l’événement, elle en a parlé, disant aux fans à travers les larmes, « les vacances viennent avec toute une gamme d’émotions. Je vais être réel avec vous tous, quand j’ai écrit cette chanson suivante, je pleurais ma tête ce qui arrive même à Noël », rapporte Yahoo News. « Je mettrais juste mes enfants [daughter River Rose, 7, and son Remington Alexander, 5] au lit et j’étais juste en train de vivre ça, j’avais vraiment du mal. Et ça a été une année très difficile pour beaucoup d’entre nous. »

Clarkson a déclaré aux fans qu’elle avait écrit « Joyeux Noël (à celui que j’avais l’habitude de connaître) » en raison des circonstances, expliquant qu’il n’y avait pas beaucoup de chansons de vacances pour les gens qui se sentaient perdus et tout simplement tristes. du microphone, visiblement avec beaucoup de gens croyant qu’elle est tombée en panne à un moment donné.

L’ancien couple s’est marié en 2013 après deux ans ensemble. Ils ont eu deux enfants ensemble. Us Weekly a rapporté en juin 2020 qu’elle avait demandé le divorce après près de sept ans de mariage. Elle a cité des « différences irréconciliables » à l’époque. Depuis lors, les deux se sont battus pour la garde, les biens, la pension alimentaire pour époux et plus encore.