Regardez Khabib Nurmagomedov, 17 ans, fondre en larmes après avoir perdu un seul et unique combat avant de devenir une légende de l’UFC

Khabib Nurmagomedov a officiellement pris sa retraite du MMA pour de bon en octobre 2020 n’ayant jamais goûté à la défaite après avoir battu Justin Gaethje à l’UFC 254.

En 29 combats professionnels, le Russe n’a même jamais subi une égratignure et encore moins connu une défaite – mais sa carrière amateur n’a pas été aussi irréprochable.

Kiko Perez (YouTube)

Khabib Nurmagomedov (à droite) a subi une défaite à l’âge de 17 ans lors d’une finale de Combat Sambo

Les fans sont devenus plus habitués à voir Khabib en larmes après les victoires

À l’âge de 17 ans, Khabib a été battu en finale de Combat Sambo russe par Magomed Ibragimov.

Ayant lutté depuis ses années de formation, Khabib a commencé le judo à l’âge de 15 ans et a appris les voies du Sambo grâce à son défunt père, Abdulmanap Nurmagomedov.

Bien qu’il soit un talent phénoménal et un athlète extrêmement doué, l’adolescent a rencontré son match sous la forme d’Ibragimov.

En fait, le combat est presque devenu trop houleux car les deux hommes ont même échangé des coups de poing.

Malheureusement, ce n’était pas pour Khabib car le résultat a été confirmé comme sa toute première défaite – incitant le natif du Daghestan à s’effondrer au sol et à pleurer.

Kiko Perez (YouTube)

Magomed Ibragimov était un bon sportif et a consolé l’adolescent désemparé

Ibragimov, qui allait remporter des médailles de bronze aux Jeux olympiques de 2016 et aux Jeux asiatiques de 2018, a fait preuve de grâce et de bienséance et a aidé le jeune à se relever pour le consoler.

Malgré les meilleurs efforts de Dana White, l’UFC n’a pas réussi à convaincre Khabib, désormais âgé de 32 ans, de faire un retour dans l’octogone et l’ancien champion des poids légers a même taquiné un passage dans le football professionnel.