Regardez Killer Queen, épisode 3 de la plus grande série vidéo de Queen

Poursuivant la série YouTube de 50 semaines de Queen «Queen The Greatest», l’épisode 3 célèbre l’une des chansons les plus appréciées de Queen, une chanson qui a été un tournant majeur pour le groupe – «Killer Queen». Vous pouvez le vérifier ci-dessous.

Suite au succès des charts britanniques avec «Seven Seas of Rhye» en mars 1974, le groupe qui monte rapidement étaient impatients d’aller encore mieux avec leur prochain single, et avaient de grands espoirs pour la composition de Freddie Mercury, «Killer Queen».

Cependant, la chanson avait été enregistrée dans des circonstances inhabituelles. A peine guéri de l’hépatite, Brian May, toujours clairement malade, se débattait dans le studio. Un ulcère duodénal a été le diagnostic et il a été transporté d’urgence à l’hôpital, laissant le reste du groupe continuer sans lui.

Quand il a pu revenir, la chanson commençait déjà à sonner unique – et au moment où les guitares de Brian et les harmonies vocales désormais distinctives de Queen ont été ajoutées, quelque chose de vraiment spécial avait évolué.

Malgré la confiance du groupe dans la chanson, ils ont reconnu que sa sortie ne serait pas sans risques. Dans de nouvelles interviews, Brian May parle de ses réserves initiales sur la piste et Roger Taylor évoque Noel Coward en parlant de Freddie Mercury. À partir des archives, Mercury parle de son développement en tant qu’auteur-compositeur avec le morceau.

Comme le révèlent de rares images de la télévision suédoise, la réponse à la radio a été mitigée: le promoteur de disques Eric Hall a été confronté à une réponse hésitante d’un producteur de radio britannique bien connu: «un peu beaucoup peut-être pour la première heure du matin».

Indépendamment de cela, « Killer Queen » a couru dans le Top Ten britannique, culminant au numéro 2, tout en atteignant également le numéro 12 aux États-Unis.

Le succès de la chanson a présenté le groupe à une toute nouvelle vague de fans et reste à ce jour l’une des compositions les plus reconnues et appréciées du groupe.

Puis en 2018, 44 ans après sa sortie initiale, «Killer Queen» a été présenté à une autre génération de fans lorsqu’il a été couvert par Five Seconds of Summer pour marquer la sortie du Film Bohemian Rhapsody.

Visitez la chaîne YouTube officielle de Queen pour regarder chaque épisode de «The Greatest» ici.