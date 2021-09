Regardez Kirk Hammett de Metallica rejoindre Judas Priest sur scène pour jouer “The Green Manalishi” au festival Louder Than Life

METALLIQUE guitariste Kirk Hammett rejoint JUDAS PRIEST sur scène hier soir (dimanche 26 septembre) au Plus fort que la vie festival à Louisville, Kentucky pour effectuer “Le Manalishi vert (avec la couronne à deux branches)”, une chanson écrite par Pierre Vert et enregistré par FLEETWOOD MAC. Pour les performances, Église utilisé sa Gibson 1959 Les Paul Standard qui appartenait autrefois au génie immortel des deux Vert et Gary Moore – affectueusement connu et célébré dans le monde entier sous le nom de “Greeny”.

Des séquences vidéo filmées par des fans de Églisel’apparence de peut être vu ci-dessous. Une photo des coulisses est également disponible avec l’aimable autorisation de PRÊTREla technologie de la guitare Robb Philpotts.

De retour en mai 2013, JUDAS PRIEST chanteur Rob Halford rejoint METALLIQUE sur scène à la cinquième édition Revolver Dieux Dorés remise des prix au Club Nokia à Los Angeles, Californie pour effectuer le PRÊTRE classique “Tir rapide”.

Halford déjà joué “Tir rapide” avec METALLIQUE à l’un des quatre concerts intimes du groupe en décembre 2011 au Fillmore de San Francisco dans le cadre de la célébration d’une semaine de METALLIQUE30e anniversaire en tant que groupe réservé aux membres du fan club.

En 2019, METALLIQUE joué un extrait de PRÊTREla version de “Le Manalishi vert (avec la couronne à deux branches)” en répétant pour son concert à Bucarest, Roumanie.

L’année dernière, Halford Raconté Revolver magazine qui METALLIQUE était le dernier concert qu’il est allé voir en tant que fan avant que la pandémie ne frappe. “JE [saw them] jouer à Glendale, en Arizona », a-t-il déclaré. « C’était génial. Je connais ces gars depuis toujours. Je suis allé avec mon autre moitié, Thomas, et un bon ami à nous qui est lieutenant de police, James.

“C’était génial de voir le groupe parce que si vous, par la grâce de Dieu et bonne chance et fortune et dur labeur et vous battre, vous arrivez à tous ces différents niveaux, et METALLIQUE allé aussi loin que vous le pouvez, et y êtes toujours.

“Leurs concerts sont gigantesques. Si vous les avez vus, ce sont de grosses productions. Et ça doit être un cauchemar pour eux, comme pour nous, d’essayer de choisir une setlist. Mais leur setlist était une combinaison des ceux que nous voulons entendre, ainsi que les nouvelles choses que vous faites. C’était un super spectacle. ”