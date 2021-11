EMBRASSER interprété les chansons « Elle est tellement européenne » et « Nous sommes un » vivre pour la toute première fois lors du premier spectacle en salle du groupe à bord du « Embrasse Kruise X ». Également inclus dans la setlist du groupe, des morceaux rarement joués « Enlever » et « Euh ! Toute la nuit ».

La setlist complète était la suivante :

01. Cirque Psycho



02. Enlever (première représentation depuis 1995)



03. Je te regarde



04. Caserne de pompiers



05. Elle est tellement européenne (débuts en direct)



06. Lèche-le



07. Nous sommes un (débuts en direct)



08. Gin froid



09. Euh! Toute la nuit (première représentation depuis 1986)



dix. Je l’aime fort



11. Dis ouai



12. Machine de guerre



13. Diamant noir



14. Detroit Rock City



15. Rock and roll toute la nuit

Des séquences vidéo filmées par des fans peuvent être vues ci-dessous.

L’édition de cette année de EMBRASSERest annuel « Embrasse Kruise » l’événement a débuté le vendredi 29 octobre. Les fans doivent être vaccinés pour y assister, bassiste/chanteur Gène Simmons Raconté Le New York Post Il y a quelques jours.

EMBRASSER a déjà annoncé l’édition 2022 du « Embrasse Kruise ». « Baiser Kruise XI » appareillera de Los Angeles à Cabo San Lucas et Ensenada, au Mexique, du 29 octobre 2022 au 3 novembre 2022.

Le samedi (30 octobre), EMBRASSERLa deuxième résidence de Las Vegas a été annulée, les fans ayant déjà acheté des billets via Ticketmaster ayant été avisé que les spectacles n’ont plus lieu.

L’annulation est intervenue un jour après Pierre roulante magazine a publié une histoire dans laquelle un groupe de EMBRASSER roadies a suggéré que le manque de protocoles COVID appliqués sur le groupe « Fin de la route » tournée d’adieu a conduit à la mort d’un technicien de guitare de longue date, âgé de 53 ans Francis Stueber. Stüber est décédé des suites d’un coronavirus dans sa chambre d’hôtel de Détroit le 17 octobre, deux jours seulement après avoir été mis en quarantaine.

Les membres de l’équipage ont affirmé que la tournée n’avait pas pris de mesures de sécurité suffisamment strictes, notamment en ne testant pas tout le monde régulièrement. De plus, certains membres d’équipage auraient déguisé leur maladie et/ou de fausses cartes de vaccination.

« Fin de la route » devait initialement se terminer le 17 juillet 2021 à New York, mais devrait maintenant durer jusqu’en 2022.

EMBRASSERla programmation actuelle de se compose de membres originaux Simmons et Paul Stanley (guitare, chant), aux côtés des ajouts ultérieurs au groupe, guitariste Tommy Thayer (depuis 2002) et batteur Eric Chanteur (activé et désactivé depuis 1991).

Formé en 1973 par Stanley, Simmons, le batteur Pierre Criss et guitariste principal As Frehley, EMBRASSER a organisé sa première tournée « d’adieu » en 2000, la dernière à présenter la formation originale du groupe.



– Podcast Right Between The Eyes (@RBTEpodcast) 1er novembre 2021