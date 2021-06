Regardez Kiss jouer un ensemble de cinq chansons au festival de Tribeca

EMBRASSER est monté sur scène vendredi soir (11 juin) pour une représentation spéciale au 2021 Festival de Tribeca a New York. Pour la première fois, le groupe a joué au festival juste après la projection de la première partie de son nouveau A&E documentaire “Biographie: KISStory”. L’événement documentaire en deux parties fait partie de la programmation télévisée 2021 du festival.

EMBRASSER a lancé son set de cinq chansons avec “Detroit Rock City” et exécuté “Crie le fort”, “Machine de guerre” et “Le ciel est en feu” avant de clore le spectacle avec “Rock and roll toute la nuit”.

Avant la dernière chanson du set, le frontman Paul Stanley s’est adressé à la foule en disant: “Nous n’avons pas de permis pour faire un long spectacle. C’est donc un peu court. C’est comme un échantillon avant de prendre votre grand repas en août”, a-t-il ajouté, faisant référence EMBRASSERles prochaines dates de la tournée.

“Biographie: KISStory” est prévu pour la première avec un événement de deux nuits les 27 et 28 juin de 21 h HE à 23 h HE.

Dirigé par DJ alto, “Biographie: KISStory” raconte les cinq décennies du groupe en tant que fondateurs Stanley et Gène Simmons réfléchir sur leur carrière historique.

Après 50 ans à rocker et rouler toute la nuit et à faire la fête tous les jours, le groupe n°1 des ventes de disques d’or de tous les temps, EMBRASSER, partage leur histoire de succès avant de finalement casser leur dernière guitare et d’éteindre le démon cracheur de feu. Stanley et Simmons, avec les membres actuels Tommy Thayer et Eric Chanteur ainsi que les invités Dave Grohl (NIRVANA, COMBATTANTS DE FOO), Tom Morello (RAGE CONTRE LA MACHINE), directeur Doc McGhee, producteur de musique Bob Ezrin (ALICE COOPER, FLOYD ROSE) et d’autres racontent l’histoire folle du groupe le plus célèbre et le plus influent au monde.

Vendant plus de 100 millions d’albums dans le monde et plus de 40 ans de tournées mondiales record, le Temple de la renommée du rock and roll Le groupe donne aux téléspectateurs un aperçu des coulisses de leur ascension vers la gloire. Présentant des sessions d’enregistrement originales, des films personnels, des histoires en coulisses et des séquences rares, le film offre aux fans un laissez-passer illimité pour le voyage légendaire du groupe. Les fans entendront un récit de première main de l’histoire émotionnelle derrière les débuts du groupe sur la scène rock granuleuse de New York dans les années 1970, leur ascension fulgurante vers la gloire, presque tout perdu à cause de la drogue et de l’alcool dans les années 1980 et comment ils ont finalement combattu retour au sommet des charts dans les années 1990 pour devenir un nom familier synonyme de rock and roll.

“Biographie: KISStory” est un Leslie Greif production, produite pour Réseau A&E par Contenu critique et Divertissement de grands rêves avec Leslie Greif et Jenny Daly en tant que producteurs exécutifs et DJ alto faisant office de directeur. Elaine Frontain Bryant et Brad Abramson servir de producteurs exécutifs pour Réseau A&E. Réseaux A+E détient les droits de distribution mondiaux pour “Biographie: KISStory”.

EMBRASSER a joué pour la dernière fois un concert complet la veille du Nouvel An à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Le concert a éclaté Guinness records du monde pour la projection de flammes la plus élevée dans un concert de musique et pour la plupart des projections de flammes lancées simultanément dans un concert de musique.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).